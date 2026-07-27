Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 27 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el cronograma de pagos de julio. Si estás preguntándote cuándo cobro, hoy es el turno de jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, así como de los titulares de la Prestación por Desempleo. Recordá que la AUH y otras asignaciones ya completaron su calendario los días anteriores.

Según el organismo, los depósitos se acreditan en las cuentas bancarias habituales sin necesidad de trámite adicional. Los montos incluyen el aumento del 2,15% por movilidad y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario de hasta $70.000.

Jubilaciones y Pensiones (superan el haber mínimo)

DNI terminados en 4 y 5 : cobran hoy, lunes 27 de julio.

y : cobran hoy, lunes 27 de julio. Haber mínimo actualizado: $411.989. Quienes superan ese monto reciben el bono proporcional hasta un tope de $481.989.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI terminados en 4 y 5 : cobran hoy, lunes 27 de julio.

y : cobran hoy, lunes 27 de julio. Monto mínimo: $186.200; máximo: $372.400, según los aportes del beneficiario.

No hay pagos programados para AUH, SUAF, PNC ni otras prestaciones en esta fecha. Consultá Mi ANSES para verificar el estado de tu liquidación.