EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 27 de julio

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 13 minutos

¿Soñaste con billetes? Acertá la última cifra y ganá 7 veces lo apostado 💰

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

Si tenés un pálpito con la última cifra, ¡este dato te interesa! Si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. Por ejemplo: si jugaste $100, te llevás $700. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Trending
Fútbol Argentino
Boca fue goleado por Riestra en un debut para el olvido en la primera fecha del Torneo Clausura 2026
Las más vistas