Javier Milei inicia una semana clave en política internacional: hoy recibirá en Casa Rosada a Kristalina Georgieva, titular del FMI, y mañana viajará a Lima para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. En paralelo, la CTA, la UTEP y otras organizaciones sociales convocaron a una movilización contra el Fondo Monetario Internacional en rechazo a las políticas de ajuste.Paralelamente, en las últimas horas, se profundizó la crisis diplomática con Brasil con el llamado a consulta del embajador de Brasil en Argentina que viajó a territorio brasileño tras los agravios de Milei. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 27 de julio, minuto a minuto.
Milei se reúne con Georgieva y viaja a Perú mientras crece la protesta contra el FMI
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Georgieva llega a Argentina para respaldar a Milei pese al incumplimiento de metas
La titular del FMI comienza este lunes una visita de dos días. Se reunirá con el Presidente, Luis Caputo y el Gabinete. Además, viajará a Vaca Muerta.
El respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a los gobiernos siempre es político, y eso quedará claro, una vez, más con la visita a la Argentina de su titular, Kristalina Georgieva, este lunes y martes. Durante su paso por el país, se esperan gestos de apoyo a Javier Milei pese al incumplimiento de metas clave en el programa con el organismo.
Hace 2 horas
Javier Milei mantendrá reuniones con Kristalina Georgieva y visitará a Keiko Fujimori
El presidente Javier Milei comenzará una semana con relevancia internacional: se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.
La primera reunión de Milei será este lunes, a las 14.00 donde recibirá a la representante del FMI en la casa de Gobierno y, media hora después, el encuentro se completará con la presencia del Gabinete ampliado.
En tanto, este martes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá en Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para reforzar los lazos del acuerdo comercial bilateral y continuar con la agenda de cooperación mutua que llevan ambos países desde los primeros meses de la gestión libertaria.
Ese mismo día, el Presidente viajará a Perú para participar del acto de asunción de la presidenta electa Fujimori en la sede del Congreso de la República en Lima. El evento estará marcado por una fuerte presencia internacional de varios líderes conservadores de la región.
Además de Javier Milei, confirmaron su presencia José Antonio Kast (Chile), Yamandú Orsi, (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Mulino (Panama) y Rodrigo Paz (Bolivia) y Nasry Asfura (Honduras).
Hace 3 horas
La CTA, la UTEP y otras organizaciones realizarán una movilización contra el FMI
Las dos Central de Trabajadores de la Argentina (Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a otras organizaciones sociales, políticas y sindicales, realizarán una concentración en el Ministerio de Economía, este lunes a las 14, en rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la visita de su directora, Kristalina Georgieva.
Semanas atrás, las dos CTA y la CGT acordaron unificar acciones y llevar adelante un plan de lucha conjunto en rechazo a las medidas económicas y de ajuste que lleva adelante la gestión de Javier Milei.
Particularmente, el rechazo a los acuerdos con el FMI se basa en que las condiciones y los acuerdos que mantiene con el Gobierno Nacional generan más pobreza, imponen ajustes fiscales, destruyen el poder adquisitivo de los ciudadanos y precarizan el trabajo.
El pasado 22 de julio, las dos CTA junto con la CGT se unieron a la marcha de los jubilados, frente al Congreso, y acordaron participar de la tradicional movilización de San Cayetano, el próximo 7 de agosto, mientras planean avanzar con nuevas medidas de fuerza o un posible paro general.
Hace 8 horas
La otra cara del boom del campo: 7 de cada 10 ramas de la industria santafesina en caída
Mientras las actividades ligadas al comercio exterior muestran dinamismo, la mayor parte de la industria santafesina continúa afectada por la caída del mercado interno y el ingreso sin control de bienes importados.
Hace 8 horas
LLA cedió y sale a buscar votos en la segunda semana de receso en el Congreso
En el Senado, la cúpula del oficialismo confió en tener las manos para aprobar la ley para la extranjerización de tierras. Ya hay aliados que se desmarcan. En Diputados entró la reforma de Inocencia Fiscal e iniciaron las negociaciones para obtener la media sanción. Los otros temas en agenda.
Hace 11 horas
Santilli reivindicó la estrategia electoral de Karina en 2023: “Es el camino”
El jefe de Gabinete sostuvo que la estrategia impulsada por la secretaria general de la Presidencia permitió construir mayorías en 15 provincias y afirmó que ese es el esquema que buscará consolidar de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Santilli reivindicó la estrategia electoral de Karina en 2023: “Es el camino”.
Hace 12 horas
El peronismo se une para defender a Lula y repudia la violencia política de Milei
El gobernador Axel Kicillof, La Cámpora y el massismo y el PJ cuestionaron los agravios de Javier Milei contra Lula y alertaron por el impacto económico que podría tener en la relación estratégica con Brasil.
Hace 13 horas
El Frente Renovador repudió el insulto de Milei contra De Mendiguren
El Presidente agravió al exministro y extitular de la UIA durante una entrevista que brindó en La Rural.
Hace 16 horas
Crisis con Brasil: Lula llamó a consulta a su embajador tras los insultos de Milei
Según informaron los medios brasileños Folha, G1 y UOL, el embajador viajará en las "próximas horas". A su vez, el Presidente redobló la apuesta y acusó a su par brasileño de estar detrás de la "campaña antiargentina".
Hace 16 horas
Por la crisis de Milei, cerró un histórico minimarket
La dueña reconoció que el fin del comercio de debió a la caída del consumo.
Un histórico comercio de La Plata cerró por la Crisis.
Hace 17 horas
Un gremio llamó a una gran marcha nacional contra el gobierno de Milei
La convocatoria es para exigir la restitución de los derechos laborales, en un contexto de ajuste económico y críticas al Gobierno por su perfil “anti obrero”.
Un gremio llamó a una gran marcha nacional contra el gobierno de Milei
Hace 20 horas
Milei le advirtió al campo: "No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal"
Luego de que la Sociedad Rural exigiera la eliminación "para siempre" de las retenciones, el Presidente remarcó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, aunque la recaudación sigue cayendo mes a mes.
Hace 21 horas
La Sociedad Rural le volvió a exigir a Milei: “Las retenciones deben dejar de existir”
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, tambien exigió al gobierno nacional y las provincias la baja de impuestos. Salud y educación para el campo. Obras públicas y criticó la falta de inversión en viabilidad. “Es inversión no gasto”, planteó.
Hace 23 horas
Kicillof apuntó contra Milei por sus dichos en Brasil y sostuvo que pone en riesgo al país
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00:07 | 26/07/2026
El posible acuerdo entre el PRO y LLA abre la puerta a una alianza opositora en CABA
La posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza aceleró las conversaciones en la oposición porteña. Rodríguez Larreta planteó una alianza que incluya al peronismo no kirchnerista, mientras ese espacio vuelven a discutirse estrategia y candidaturas.
00:05 | 26/07/2026
¿A qué viene Kristalina Georgieva a la Argentina de Milei?
La titular del Fondo Monetario llega al país para respaldar el programa liberal-libertario, pero también para supervisar a su principal deudor. La Argentina concentra una porción extraordinaria de la cartera crediticia del organismo. La visita a Vaca Muerta revela dónde está puesta la expectativa de conseguir los dólares necesarios para cobrar la deuda.
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, busca exhibir su respaldo a Milei y al programa liberal-libertario, pero también viene a supervisar la marcha económica del país que concentra el mayor riesgo crediticio del organismo. Imagen: Chat GPT