Crisis con Brasil: Lula llamó a consulta a su embajador tras los insultos de Milei

El gobierno de Brasil decidió este domingo convocar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, según citaron medios brasileños. Se trata de una contundente reacción diplomática frente a los agravios que Javier Milei dirigió contra su par Luiz Inácio Lula da Silva durante el encuentro político realizado en San Pablo el sábado de apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre.

De acuerdo con fuentes diplomáticas de Brasil, Bitelli viajará de regreso a Brasilia "en las próximas horas" para analizar junto con las autoridades de la cancilerría brasileña el empeoramiento del vínculo entre los dos gobiernos. Esas mismas fuentes consideraron "inaudito" el mensaje que Milei brindó en la convención del Partido Liberal (PL).

La decisión se encuentra entre las acciones diplomáticas de mayor gravedad que un Estado puede tomar antes de llegar a una ruptura de relaciones y expresa una contundente señal política del gobierno de Lula da Silva hacia la gestión argentina.

Los insultos de Milei a Lula en San Pablo

La disputa se originó después de que Milei asistiera, el último sábado, a un encuentro del bolsonarismo en San Pablo. Se trató de su tercera visita a Brasil desde que llegó a la Presidencia, nuevamente sin concretar reuniones con funcionarios del gobierno brasileño.

A lo largo de una exposición de aproximadamente 25 minutos, el presidente argentino pronunció fuertes agravios contra Lula y lo calificó como "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Además, cuando se produjo una falla técnica sobre el escenario, ironizó al consultar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".

Asimismo, Milei responsabilizó al presidente brasileño de haber buscado intervenir en los comicios presidenciales de la Argentina celebrados en 2023. "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó.

Milei acusó a Lula de estar detrás de la "campaña antiargentina"

En este contexto, Milei acusó a Lula de estar detrás de la "campaña antiargentina" durante la actuación de la Selección en el Mundial 2026, al señalar un supuesto financiamiento del gobierno de Brasil.

"El que puso más plata en esta campaña anti-Argentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", dijo en una entrevista a Radio Mitre este domingo sin citar ninguna investigación.

Al respecto, el Presidente agregó: "Y después vienen a hablar de interferencia, cuando ellos jugaron un rol muy activo en la campaña del 2023, ¿o nos vamos a olvidar que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?".

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario vino a saludar a la rea”, cerro Milei en referencia a la visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner en San José 1111 en julio de 2025.