74 años sin Evita: el clasico del folklore que cantó Cristina con militantes en San Jose 1111

Cristina Kirchner cantó junto a su gente en San José 1111.

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, un grupo de militantes se concentró frente al edificio de San José 1111 para manifestar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. La jornada, cargada de emotividad y simbolismo político, tuvo su momento más alto cuando la expresidenta salió a saludar a los presentes y entonó junto a ellos las estrofas de Razón de vivir, la emblemática obra de Víctor Heredia.

El cruce entre la figura de Evita, la presencia de Fernández de Kirchner y las estrofas de la canción generó un clima de profunda comunión entre la multitud. Con el paso de los años, este tema se ha instalado en el inconsciente colectivo de la Argentina como un himno de resistencia, memoria y sostén afectivo en momentos de adversidad para la historia reciente del país.

A pesar de la resignificación política y social que adquirió con las décadas, Razón de vivir nació desde un lugar estrictamente personal. Su autor, Víctor Heredia, ha contado en diversas ocasiones que la composición fue dedicada a su esposa, quien fue su verdadera inspiración al momento de escribirla. Sin embargo, el propio músico ha manifestado en múltiples oportunidades su agrado al ver cómo el significado de la letra fue mutando y extrapolándose a otros contextos colectivos.

Versos como "Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos" o "Para aligerar este duro peso de nuestros días/Sólo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros" cobraron así una nueva dimensión en la tarde de San José 1111, reconfirmando la capacidad de la canción para acompañar y dar marco a las manifestaciones de afecto popular.

Letra completa de Razón de Vivir

Para decidir si sigo poniendo

Este sangre en tierra

Este corazón que bate su parche

Sol y tinieblas

Para continuar caminando al sol

Por estos desiertos

Para recalcar que estoy vivo

En medio de tantos muertos

Para decidir, para continuar

Para recalcar y considerar

Sólo me hace falta que estés aquí

Con tus ojos claros

Ay

Fogata de amor y guía

Razón de vivir mi vida

Para aligerar este duro peso

De nuestros días

Y esta soledad que llevamos todos

Islas perdidas

Para descartar esta sensación

De perderlo todo

Para analizar por dónde seguir

Y elegir el modo

Para aligerar, para descartar

Para analizar y considerar

Sólo me hace falta que estés aquí

Con tus ojos claros

Para combinar lo bello y la luz

Sin perder distancia

Para estar con vos sin perder el ángel

De la nostalgia

Para descubrir que la vida va

Sin pedirnos nada

Y considerar que todo es hermoso

Y no cuesta nada

Para combinar, para estar con vos

Para descubrir y considerar

Sólo me hace falta que estés aquí

Con tus ojos claros