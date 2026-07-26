74 años sin Evita: el clasico del folklore que cantó Cristina con militantes en San Jose 1111

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, un grupo de militantes se concentró frente al edificio de San José 1111 para manifestar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. La jornada, cargada de emotividad y simbolismo político, tuvo su momento más alto cuando la expresidenta salió a saludar a los presentes y entonó junto a ellos las estrofas de Razón de vivir, la emblemática obra de Víctor Heredia.
El cruce entre la figura de Evita, la presencia de Fernández de Kirchner y las estrofas de la canción generó un clima de profunda comunión entre la multitud. Con el paso de los años, este tema se ha instalado en el inconsciente colectivo de la Argentina como un himno de resistencia, memoria y sostén afectivo en momentos de adversidad para la historia reciente del país.
A pesar de la resignificación política y social que adquirió con las décadas, Razón de vivir nació desde un lugar estrictamente personal. Su autor, Víctor Heredia, ha contado en diversas ocasiones que la composición fue dedicada a su esposa, quien fue su verdadera inspiración al momento de escribirla. Sin embargo, el propio músico ha manifestado en múltiples oportunidades su agrado al ver cómo el significado de la letra fue mutando y extrapolándose a otros contextos colectivos.
Versos como "Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos" o "Para aligerar este duro peso de nuestros días/Sólo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros" cobraron así una nueva dimensión en la tarde de San José 1111, reconfirmando la capacidad de la canción para acompañar y dar marco a las manifestaciones de afecto popular.
Letra completa de Razón de Vivir
Para decidir si sigo poniendo
Este sangre en tierra
Este corazón que bate su parche
Sol y tinieblas
Para continuar caminando al sol
Por estos desiertos
Para recalcar que estoy vivo
En medio de tantos muertos
Para decidir, para continuar
Para recalcar y considerar
Sólo me hace falta que estés aquí
Con tus ojos claros
Ay
Fogata de amor y guía
Razón de vivir mi vida
Para aligerar este duro peso
De nuestros días
Y esta soledad que llevamos todos
Islas perdidas
Para descartar esta sensación
De perderlo todo
Para analizar por dónde seguir
Y elegir el modo
Para aligerar, para descartar
Para analizar y considerar
Sólo me hace falta que estés aquí
Con tus ojos claros
Para combinar lo bello y la luz
Sin perder distancia
Para estar con vos sin perder el ángel
De la nostalgia
Para descubrir que la vida va
Sin pedirnos nada
Y considerar que todo es hermoso
Y no cuesta nada
Para combinar, para estar con vos
Para descubrir y considerar
Sólo me hace falta que estés aquí
Con tus ojos claros