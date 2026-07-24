ARCA: multas de hasta $10 millones por dos trámites que vencen en julio 2026

ARCA puede aplicar multas de 10 millones en julio.

Mientras contadores y empresas concentran sus esfuerzos en la presentación de las declaraciones juradas de los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, especialistas advirtieron que antes de que termine julio existen otros dos vencimientos informativos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyo incumplimiento en julio de 2026 puede derivar en sanciones de hasta $10 millones.

Se trata del Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas y de la obligación de presentar los estados contables de sociedades y otros entes a través del portal de la ex AFIP tras la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal.

Especialistas explicaron que muchas empresas creen que con la presentación de los impuestos determinativos ya cumplen con todas las obligaciones fiscales, cuando todavía restan estos regímenes informativos. En ese sentido, el error más común es creer que presentando Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales por acciones y participaciones se cumple al 100 por ciento con ARCA, ya que son las liquidaciones determinativas.

Sin embargo, se deben presentar además los Estados Contables y la DDJJ de participaciones societarias, que son informativas. Su incumplimiento genera multas de hasta $10 millones cada una.

Cuándo vence el régimen informativo de ARCA

El Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, correspondiente al período fiscal 2025, deberá presentarse durante los últimos días de julio, de acuerdo con la terminación de la CUIT del agente de información:

CUIT finalizados en 0, 1, 2 y 3: 28 de julio de 2026 .

CUIT finalizados en 4, 5 y 6: 29 de julio de 2026 .

CUIT finalizados en 7, 8 y 9: 30 de julio de 2026.

El régimen alcanza a sociedades comerciales, fideicomisos y otras entidades constituidas en el país, que deberán informar:

La composición del capital al 31 de diciembre del año anterior, incluyendo socios, accionistas y beneficiarios finales.

La actualización de las autoridades societarias, como directores, gerentes y apoderados.

Las participaciones en entidades del exterior y las rentas pasivas correspondientes.

Multas de hasta $10 millones

Las sanciones por incumplimiento fueron actualizadas con las modificaciones introducidas por la Ley de Inocencia Fiscal a la Ley de Procedimiento Tributario, que elevó significativamente los montos de las multas aplicables a distintos regímenes informativos.

De esta manera, en los últimos días de julio los profesionales y las empresas deberán cumplir no solo con las presentaciones de Ganancias y Bienes Personales, sino también con estos dos trámites informativos, cuyo incumplimiento puede derivar en multas de hasta $10 millones por cada obligación omitida.