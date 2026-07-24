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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 24 de julio

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 7 minutos

Amanece cubierto y fresco: 13° en la Ciudad de Buenos Aires

La madrugada porteña arranca con cielo cubierto y una temperatura de 13°, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 79%, generando una sensación térmica idéntica a los 13 grados.

A pesar de la nubosidad total (100%), la probabilidad de lluvia es 0%, así que no hay riesgo de precipitaciones en las próximas horas. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.

La visibilidad es de 16 km y el punto de rocío se encuentra en 10°C. No se reporta niebla y la cota de nieve está en 3100 metros. Un arranque de viernes fresco y estable en Capital Federal.

Hace 25 minutos

Cielo cubierto y 13°C: así arranca el viernes en Capital Federal

Buenos Aires amanece bajo un manto gris. A las 03:00 de este viernes, la Capital Federal registra una temperatura de 13°C con el cielo completamente cubierto, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica iguala los 13 grados, y la humedad alcanza el 79%, creando un ambiente fresco y estable.

Sin riesgo de lluvia por ahora: la probabilidad de precipitaciones es del 0%, y la visibilidad se mantiene en buenos 16 kilómetros. El viento sopla del sector medio a 13 km/h, con ráfagas que alcanzan los 25 km/h, apenas perceptibles en la calle. La presión atmosférica es de 1019 hPa, y no se reporta niebla en la ciudad.

Para los que madrugan o vuelven de noche, la cota de nieve se ubica en los 3100 metros, así que ni pensar en nevadas urbanas. El punto de rocío (10°C) confirma el aire húmedo pero sin condensación activa. Un arranque tranquilo, ideal para planificar el día sin sobresaltos climáticos.

Hace 1 hora

Cielo cubierto y 13°C: así se presenta la madrugada en Capital Federal

La madrugada de este viernes en Capital Federal se presenta con un cielo cubierto y una temperatura de 13°C. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la sensación térmica es la misma, gracias a la humedad del 79% y un viento medio de 13 km/h que no genera enfriamiento adicional.

La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones durante las próximas horas. El punto de rocío se ubica en 10°C y la nubosidad alcanza el 100%, lo que explica la total cobertura del cielo. La visibilidad es de 16 km, suficiente para transitar sin inconvenientes.

El viento presenta ráfagas de hasta 25 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa. No se registra niebla, y la cota de nieve se encuentra a 3100 metros, sin riesgos para la ciudad. Para quienes planean actividades al aire libre, la noche es estable aunque fresca.

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