Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 24 de julio

La madrugada porteña arranca con cielo cubierto y una temperatura de 13°, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 79%, generando una sensación térmica idéntica a los 13 grados.

A pesar de la nubosidad total (100%), la probabilidad de lluvia es 0%, así que no hay riesgo de precipitaciones en las próximas horas. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.

La visibilidad es de 16 km y el punto de rocío se encuentra en 10°C. No se reporta niebla y la cota de nieve está en 3100 metros. Un arranque de viernes fresco y estable en Capital Federal.