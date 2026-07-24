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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 24 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Amanece cubierto y fresco: 13° en la Ciudad de Buenos Aires
La madrugada porteña arranca con cielo cubierto y una temperatura de 13°, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 79%, generando una sensación térmica idéntica a los 13 grados.
A pesar de la nubosidad total (100%), la probabilidad de lluvia es 0%, así que no hay riesgo de precipitaciones en las próximas horas. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.
La visibilidad es de 16 km y el punto de rocío se encuentra en 10°C. No se reporta niebla y la cota de nieve está en 3100 metros. Un arranque de viernes fresco y estable en Capital Federal.
Hace 25 minutos
Cielo cubierto y 13°C: así arranca el viernes en Capital Federal
Buenos Aires amanece bajo un manto gris. A las 03:00 de este viernes, la Capital Federal registra una temperatura de 13°C con el cielo completamente cubierto, según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica iguala los 13 grados, y la humedad alcanza el 79%, creando un ambiente fresco y estable.
Sin riesgo de lluvia por ahora: la probabilidad de precipitaciones es del 0%, y la visibilidad se mantiene en buenos 16 kilómetros. El viento sopla del sector medio a 13 km/h, con ráfagas que alcanzan los 25 km/h, apenas perceptibles en la calle. La presión atmosférica es de 1019 hPa, y no se reporta niebla en la ciudad.
Para los que madrugan o vuelven de noche, la cota de nieve se ubica en los 3100 metros, así que ni pensar en nevadas urbanas. El punto de rocío (10°C) confirma el aire húmedo pero sin condensación activa. Un arranque tranquilo, ideal para planificar el día sin sobresaltos climáticos.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y 13°C: así se presenta la madrugada en Capital Federal
La madrugada de este viernes en Capital Federal se presenta con un cielo cubierto y una temperatura de 13°C. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la sensación térmica es la misma, gracias a la humedad del 79% y un viento medio de 13 km/h que no genera enfriamiento adicional.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones durante las próximas horas. El punto de rocío se ubica en 10°C y la nubosidad alcanza el 100%, lo que explica la total cobertura del cielo. La visibilidad es de 16 km, suficiente para transitar sin inconvenientes.
El viento presenta ráfagas de hasta 25 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa. No se registra niebla, y la cota de nieve se encuentra a 3100 metros, sin riesgos para la ciudad. Para quienes planean actividades al aire libre, la noche es estable aunque fresca.
Hace 11 horas
Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para todo el país por diversos fenómenos que tendrán lugar en las próximas horas. Se esperan lluvias de variada intensidad, caída extrema de temperaturas y vientos fuertes.
Hace 13 horas
Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales
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Alerta roja por frío extremo en el sur de la Patagonia: las zonas afectadas
Se esperan máximas muy marcadas por debajo de cero grados. El Servicio Meteorológico emitió alertas naranja y rojas. Las autoridades solicitaron a la población evitar hacer viajes innecesarios y extremar la precaución.
Incendio forestal en Francia obliga a huir a miles de personas; persiste riesgo en Europa
Un incendio forestal arde en una zona boscosa del departamento de Gironda en medio del empeoramiento de las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia.
Hace 21 horas
Alerta: cómo continúa el pronóstico del tiempo en vivo
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Advertencias inconexas y planes obsoletos dejaron a las víctimas del incendio en España a su suerte
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Francia registró 5.764 muertes en exceso durante olas de calor de junio y julio: agencia de salud
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Las anomalías térmicas podrían superar los tres grados entre octubre y diciembre. A partir de la primavera en la Argentina, las lluvias podrían ser más intensas.
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