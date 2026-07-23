Caso Loan: qué pasó con el niño encontrado en Paraguay y qué dijo la familia

Florencia Micaela M., madre de Ramiro, un niño de cuatro años que tiene características parecidas a las de Loan Danilo Peña y que había sido entrevistado por un canal de TV de Paraguay, se presentó en una subcomisaría de Formosa e identificó al menor. El parecido de su hijo con el chico desaparecido en Corrientes en junio de 2024 hizo que se iniciara una investigación. Pero fue solo una falsa alarma.

Según fuentes a LA NACION, la mujer se presentó en la Subcomisaría de Primero de Mayo, en Formosa, y dijo que el niño que fue entrevistado en el canal paraguayo Unicanal no era Loan, sino Ramiro, de 4 años.