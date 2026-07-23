El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.
Caso Loan: qué pasó con el niño encontrado en Paraguay y qué dijo la familia
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Habló la madre del niño que se parece a Loan Peña: fue a comisaría para demostrar la identidad de su hijo
Florencia Micaela M., madre de Ramiro, un niño de cuatro años que tiene características parecidas a las de Loan Danilo Peña y que había sido entrevistado por un canal de TV de Paraguay, se presentó en una subcomisaría de Formosa e identificó al menor. El parecido de su hijo con el chico desaparecido en Corrientes en junio de 2024 hizo que se iniciara una investigación. Pero fue solo una falsa alarma.
Según fuentes a LA NACION, la mujer se presentó en la Subcomisaría de Primero de Mayo, en Formosa, y dijo que el niño que fue entrevistado en el canal paraguayo Unicanal no era Loan, sino Ramiro, de 4 años.
Hace 2 horas
Juicio por Loan: cuándo es la fecha que se retoman las audiencias por la causa
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.
Hace 3 horas
Confirman que el nene visto en Paraguay no es Loan
Después del análisis de las imágenes, las autoridades descartaron que el menor entrevistado en la expo de Paraguay fuera el niño desaparecido en Corrientes. La duda había reavivado las esperanzas de encontrar a Loan.
La aparición de un niño en la televisión paraguaya, entrevistado por un notero en una reconocida feria local, trascendió a toda la región por su posible conexión con el caso de desaparición de Loan en Argentina. El pequeño que apareció frente a cámara, de aproximadamente 6 años, tenía un claro parecido físico con el nene extraviado en Corrientes en junio del 2024.
08:36 | 22/07/2026
Juicio Loan: quiénes declararon hasta ahora y cuándo se retoma
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
08:51 | 21/07/2026
Cómo sigue la causa tras confirmarse que el niño de Paraguay no es Loan
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
13:16 | 20/07/2026
Caso Loan: la aparición de un niño en Paraguay y cómo sigue el juicio
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
12:22 | 20/07/2026
Loan: investigan a un niño con un gran parecido físico en Paraguay
Se viralizó un video en redes donde se ve un menor muy parecido a Loan. La Policía paraguaya intervino para verificar su identidad y determinar si existía algún vínculo con el niño argentino desaparecido en el 2024.
10:55 | 17/07/2026
Caso Loan: por qué entró en pausa el juicio por la desaparición del nene
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
09:09 | 15/07/2026
Caso Loan: por qué el juicio se encuentra frenado
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
09:08 | 13/07/2026
Caso Loan: qué declararon hasta ahora los testigos e imputados en el juicio
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
10:22 | 10/07/2026
Caso Loan: se cerró otra semana del juicio por la desaparición
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
18:30 | 09/07/2026
Loan: después de una tensa audiencia, el abogado de Benítez criticó el juicio
La última jornada de juicio quedó marcada por las acusaciones y detalles de la participación de Antonio Benítez el 13 de junio de 2024. Hubo cruces en la sala cuando le mostraron a un testigo una prueba clave y el defensor no lo dejó responder.
13:16 | 08/07/2026
"Cambió su remera ": la pista clave que puede cambiar el juicio de Loan
La fiscalía sostiene que el tío de Loan modificó su remera en varias oportunidades el día que Loan desapareció. Qué pasó en la novena audiencia del juicio oral por la desaparición del niño.
07:11 | 08/07/2026
Caso Loan: cómo continúa el juicio por la desaparición del niño
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
19:27 | 07/07/2026
Un testigo destapó un dato clave en el caso Loan y desató la tensión en el juicio
En una nueva audiencia por la desaparición de Loan Danilo Peña, un testigo aportó un dato que podría ser clave para la investigación, mientras un fuerte cruce antes del debate volvió a elevar la tensión del juicio.