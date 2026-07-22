El gran gesto de Nicolás Otamendi en River tras el Mundial 2026 con la Selección Argentina

La decisión de Otamendi tras el Mundial que sorprendió en River: qué pasó con el defensor de la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi tomó una decisión que marcó su primera señal de compromiso con River Plate, incluso antes de debutar oficialmente con el club. El defensor central de 38 años renunció a las vacaciones con las que contaba luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina y se puso a disposición del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet de cara al inicio del Torneo Clausura frente a Barracas Central.

El zaguero, que había firmado como jugador libre antes de viajar a Estados Unidos para disputar el certamen con la 'Albiceleste', se comunicó con el cuerpo técnico apenas concluyó su participación para informar que ya estaba listo para incorporarse al plantel. A pesar de haber disputado casi todos los partidos (solamente no jugó frente a Cabo Verde, por los 16vos de final), el ex Benfica mostró su entusiasmo por presentarse por primera vez con la camiseta del 'Millonario', cuadro del que se confesó hincha hace algunos años.

Otamendi se puso a disposición de Coudet en River: cuáles son las chances de que debute frente a Barracas Central

A días del debut de River en el campeonato local contra el 'Guapo' en condición de local, el experimentado zaguero decidió ponerse de inmediato a disposición de Coudet (que deberá evaluarlo en los próximos días) con la mira puesta no sólo en este partido, sino también en el inminente comienzo de la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana, el gran objetivo que el club tiene en este semestre. Esta decisión llega en un contexto complejo para River tras la inesperada eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina, un resultado que generó un clima de tensión puertas adentro y obligó al plantel a cambiar rápidamente el foco hacia el campeonato local.

Una muestra de amor por el club del zaguero central, que se puede adaptar a jugar tanto de primer como de segundo marcador, algo que mostró infinidad de veces en la Selección. "Como todos saben, soy hincha. La decisión fue fácil, obviamente. Pero en mi caso, el Chacho tuvo la disponibilidad para llamarme ni bien asumió, o sea a las dos semanas, y me convenció. Me dio su apoyo y siempre es lindo cuando el entrenador te llama y te quiere. No tuve dudas de volver a la Argentina", expresó en su presentación el jugador.

El presente de Otamendi, flamante refuerzo de River tras el Mundial

A sus 38 años, fue el tercer jugador del plantel de Scaloni que llegó con más rodaje al Mundial (4.314’ en 49 encuentros con Benfica en la temporada). Demostró estar muy bien físicamente y en lo futbolístico. Y en la Copa del Mundo estuvo presente en siete de los ocho partidos de la Selección (solo no jugó vs. Cabo Verde), acumuló 243 minutos en cancha y fue una pieza importante ingresando para reemplazar a alguno de los centrales o formar línea de cinco y cerrar el juego.

Cuándo debuta River en el Torneo Clausura 2026

Tras el duro golpe sufrido frente a Aldosivi en Copa Argentina, el conjunto de Núñez ya piensa en su estreno en el Torneo Clausura: el próximo sábado 25 de julio, desde las 19:15, recibirá a Barracas Central en el Estadio Monumental. Estos primeros encuentros en el ámbito local servirán como preparación para otro de los grandes objetivos del semestre, cuando dispute los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esta instancia se enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.