Luto en el rock argentino: falleció el baterista de Hermética a los 59 años

Pato Strunz falleció a los 59 años.

El rock nacional se encuentra de luto tras conocerse la muerte de uno de sus bateristas más emblemáticos del repertorio argentino. Claudio "Pato Strunz" Zurita, figura clave en la historia de Hermética y posterior pilar en la fundación de Malón, falleció a los 59 años este lunes 20 de julio.

La noticia fue confirmada por sus propios excompañeros, generando un profundo impacto entre los seguidores del género y, en el último tiempo, el músico atravesaba un momento de mucho reencuentro con su público gracias al proyecto Hermética x Pato Strunz (HXPS). Con esta propuesta, Strunz había vuelto a recorrer salas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, reviviendo los clásicos de la mítica banda y convocando tanto a los viejos fanáticos como a las nuevas generaciones del metal pesado.

Desde Malón compartieron una imagen de archivo junto a unas palabras que resumen décadas de ruta: "Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje" y a las condolencias se sumó también Claudio O’Connor, con una breve y sentida despedida: "Buen viaje, compañero". Con la partida del Pato Zurita, el circuito rockero pierde a un verdadero referente del ritmo pesado en nuestro país.

La carrera de Pato Strunz

Claudio "Pato" Strunz dio sus primeros pasos en la música a fines de los años 80 con la banda Heinkel pero su gran salto a la historia del heavy metal argentino se dio en 1991, cuando se incorporó como baterista a Hermética en vísperas de la grabación de Ácido argentino. Tras la disolución del mítico grupo en 1994, Strunz fundó Malón junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, etapa en la que registraron discos fundamentales para la escena nacional antes de su primera separación a fines de esa década.

Pato Strunz.

A lo largo de los años posteriores, el músico demostró su versatilidad al explorar nuevos sonidos al frente de proyectos como Simbiosis -pionera del nu metal local-, Arraigo y Candente. En 2011 concretó la esperada reunión de Malón con su formación original, con la que giró y editó nuevos trabajos hasta su salida definitiva en 2021. Finalmente, en 2025 volvió a los escenarios de la mano de Hermética x Pato Strunz, una propuesta con la que rindió tributo a su propio legado y se reencontró con el público del género.