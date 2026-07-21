Quedan especialmente bien en mujeres +60: los 3 colores de uñas más chic y elegantes para este 2026.

Hay tres colores de uñas que quedan particularmente bien en mujeres de 60 años o más y que van a brillar este 2026. Según estilistas, estos colores, que además son muy chic y elegantes, hacen que las manos se vean mucho más rejuvenecidas.

Con el paso del tiempo, las manos pueden presentar manchas, cambios en la textura de la piel o venas más visibles. Por eso, la elección del esmalte puede marcar una gran diferencia. Los especialistas aseguran que algunos tonos ayudan a suavizar visualmente estas características y aportan un aspecto más prolijo y sofisticado.

Según explicó la manicurista de celebridades Jessica Dickson en Parade, quien trabajó con figuras como Kate Beckinsale y Juno Temple, los colores claros suelen ser los más favorecedores para las manos maduras. "Los rosas claros, los tonos durazno y los beige son opciones que suelen verse muy bien. Los colores más suaves pueden realzar la apariencia de las manos maduras, mientras que los tonos muy oscuros tienden a llamar la atención sobre líneas y cambios de coloración", explicó la especialista.

Los tres colores de uñas que rejuvenecen las manos después de los 60

1. Rosa suave

Los tonos rosados translúcidos o tipo "ballet pink" son una de las tendencias más fuertes del año. Aportan un efecto natural y elegante, además de combinar con cualquier estilo y ocasión. También ayudan a que las uñas luzcan más cuidadas sin generar demasiado contraste con la piel.

Uñas para mujeres +60 en tendencia para este 2026.

2. Beige o nude

Los esmaltes nude continúan siendo un clásico. La clave está en elegir un tono que armonice con el subtono natural de la piel. Estos colores generan un efecto visual uniforme que ayuda a disimular pequeñas imperfecciones y aporta una apariencia refinada.

Uñas para mujeres +60 en tendencia para este 2026.

3. Bordó o rojo clásico

Aunque muchas personas creen que los colores intensos deben evitarse con la edad, los expertos aseguran que un rojo clásico o un bordó sofisticado pueden resultar muy favorecedores. Son tonos atemporales que transmiten elegancia y aportan un toque de personalidad sin perder sofisticación.

Uñas para mujeres +60 en tendencia para este 2026.

La artista de uñas y fundadora de Pattie Yankee Products, Pattie Yankee, también recomienda los rojos clásicos, los bordó, los esmaltes translúcidos y los tonos pastel para quienes buscan una manicura favorecedora después de los 60 años. "Lo más importante es encontrar los colores que mejor combinen con los subtonos naturales de la piel", señaló Yankee. "Elegir esmaltes acordes a la tonalidad de cada persona ayuda a lograr un aspecto más equilibrado, suave y refinado".

Qué otros colores son tendencia en 2026

Además de los clásicos rosas, nude y rojos, este año también ganan protagonismo otras opciones elegantes como los blancos lechosos, los acabados cromados suaves y los esmaltes translúcidos con brillo. Estas tendencias ofrecen un aspecto moderno sin resultar exageradas y se adaptan especialmente bien a las manos maduras. Los especialistas coinciden en que el acabado también es importante: los esmaltes brillantes reflejan mejor la luz y ayudan a que las manos luzcan más frescas y cuidadas.