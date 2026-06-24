Ni bordó, ni negro: 3 colores de uñas originales y elegantes para este invierno 2026.

Hay tres colores de uñas ideales para el invierno que van a ser tendencia este 2026. Además de los tonos clásicos para los días de frío, como el negro y el bordó, oscuros y elegantes, hay otros todavía más originales que se posicionan entre los favoritos de la temporada.

Este año no habrá un único color o estilo dominante, explican expertos de moda y tendencias de Vogue, sino una mezcla de tonos, diseños y acabados que convertirán a cada manicura en algo único y personal. La idea es apuntar a la originalidad y al estilo personal, con tonos un poco más desafiantes.

Los 3 colores de uñas en tendencia para este invierno 2026

1. Gris antracita en las uñas

El gris antracita se posiciona como una de las opciones más elegantes del 2026. No llega a ser tan intenso como el negro ni tan suave como los tonos nude, lo que le permite moverse en un punto intermedio muy equilibrado.

Es un color que suma sofisticación sin perder sobriedad, ideal para quienes buscan una manicura moderna pero discreta. Además, funciona especialmente bien en uñas cortas, donde resalta su carácter minimalista y refinado.

2. Aura nails

Las aura nails siguen firmes entre las tendencias más elegidas. Su inspiración viene del concepto de “aura”, entendido como esa energía que rodea a las personas y que, según algunas creencias, puede reflejarse en distintos colores según el estado emocional.

En la práctica, se trata de diseños con degradados suaves que irradian color desde el centro de la uña hacia los bordes. El efecto combina técnicas tipo ombré con acabados difuminados que generan una estética etérea y llamativa, con libertad total para jugar con cualquier paleta de tonos.

3. Marrón como nuevo negro

El marrón se consolida como uno de los grandes protagonistas del nail art, replicando el fenómeno que ya tuvo en la moda. Tonos como chocolate, café, avellana o mocha se convierten en opciones muy buscadas por su versatilidad y elegancia.

Se trata de colores que funcionan tanto en looks diarios como en ocasiones más formales, aportando calidez y sofisticación sin la dureza del negro. Por eso, cada vez más se eligen como alternativa moderna dentro de los clásicos de siempre.