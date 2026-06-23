Japón debe incomodar a temibles delanteros suecos en choque mundialista para poder avanzar

FOTO ARCHIVO-El sueco Alexander Isak celebra tras marcar ante Túnez

​Japón pondrá atención especial a los estelares delanteros de Suecia, Alexander Isak y Viktor Gyokeres, cuando ambos ‌equipos se enfrenten el ‌jueves en su último partido del Grupo F del Mundial, donde estará en juego un puesto en la fase eliminatoria del torneo.

Hasta el momento, ambos equipos han tenido experiencias muy diferentes: Japón se mostró sereno contra Países Bajos y Túnez, y suma cuatro puntos, mientras que Suecia goleó 5-1 ​al elenco africano ⁠en el debut antes de caer por el mismo ‌marcado ante el conjunto europeo.

Independientemente del resultado del ⁠otro partido de la zona, una ⁠victoria para cualquiera de los dos le asegurará, como mínimo, el segundo puesto del grupo.

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Los dos primeros del Grupo F ⁠se enfrentarán a rivales del Grupo C en ​dieciseisavos de final, rivales que saldrán del ‌trío conformado por Brasil, Marruecos ‌y Escocia.

El vulnerable equipo de Graham Potter ha marcado ⁠17 goles pero ha encajado 19 desde que el DT tomó el relevo de Jon Dahl Tomasson en octubre, casi al final de una desastrosa campaña de clasificación que ​solo se ‌salvó gracias a las victorias en la repesca contra Ucrania y Polonia, pero con Isak y Gyokeres en la delantera, es capaz de marcar más goles de los que sufre.

"Son, sin duda, dos ⁠de los delanteros más fuertes de este torneo", declaró el defensa japonés Shogo Taniguchi a periodistas recientemente. "Tenemos que incomodarlos y hacerles la vida imposible. Tienen que sentir que estamos cerca de ellos en todo momento".

Japón está segundo en la zona con cuatro puntos tras un empate con los Países Bajos y una ‌contundente victoria 4-0 sobre Túnez, colista del grupo. El DT Hajime Moriyasu podría optar por realizar cambios en su once inicial contra Suecia, y ya ha utilizado a 22 de sus 26 jugadores durante el torneo.

Suecia, por otro lado, tendrá ‌que esforzarse por restablecer cierto orden en su juego tras la turbulencia de sus primeros dos encuentros.

Tras pasar de una defensa de ‌tres a ⁠una de cuatro durante la derrota contra Países Bajos, Potter podría hacer algunos ajustes, pero es ​poco probable que haya cambios drásticos, a pesar de la buena actuación del extremo Anthony Elanga, que entró desde el banquillo.

Con información de Reuters