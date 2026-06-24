Por qué se hicieron virales los memes entre Carlo Ancelotti y Endrick durante el Mundial 2026

Los memes de Carlo Ancelotti y Endrick en Brasil: por qué se hicieron tan virales.

La Selección de Brasil cuenta con una llamativa historia durante el Mundial 2026 que no está relacionada al ámbito futbolístico, sino al de las redes sociales. Aparte de su buen arranque en el Grupo C tras el empate en el debut frente a Marruecos y la goleada por 3 a 0 contra Haití, la 'Canarinha' tiene un integrante de su plantel que se viralizó en los últimos días por una supuesta "tensión" con el entrenador Carlo Ancelotti: Endrick. Considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño y jugador del Real Madrid, el delantero de 19 años ilusionó de cara a la competencia por su potencia, capacidad de definición y proyección internacional, pero su presente está lejos de ser el esperado.

En el debut de Brasil ante el combinado africano, que terminó igualado 1 a 1, la joven joya brasileña permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos. La situación se modificó parcialmente en la segunda presentación, ante los centroamericanos, cuando ingresó a los 63 minutos y llegó a convertir un gol que posteriormente fue anulado por fuera de juego. Esta poca participación fue el principal disparador de los memes y las bromas en redes sociales, ironizando sobre supuestas tensiones entre el DT y el surgido en Palmeiras.

Muchos usuarios comenzaron a interpretar su condición de suplente como una supuesta falta de confianza del entrenador, aunque no existen indicios de un conflicto real. Las publicaciones se centraron en la idea de que Ancelotti no le está otorgando la confianza suficiente, e incluso algunos compararon la situación con etapas anteriores que el futbolista atravesó en el club madrileño.

Pese a su aparición contra Haití, las críticas no disminuyeron y tampoco se redujo la presión sobre el entrenador italiano Carlo Ancelotti, a quien se le reclama una mayor participación del delantero dentro del esquema ofensivo del equipo.

Los mejores memes de Endrick y Ancelotti en la Selección de Brasil

Qué dijo Ancelotti sobre Endrick: "Tiene capacidad"

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Escocia para definir el Grupo C, el entrenador italiano se refirió al joven atacante y expresó toda su confianza de cara a lo que resta de torneo: "Endrick puede jugar todos los partidos, puede jugar el próximo y en cualquier momento porque tiene capacidad para hacerlo. La afición pide mucho a Endrick, pero mañana tenemos también a Neymar. ¿Van a pedir a Neymar o a Endrick? Creo que van a apoyar a los dos", declaró.

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El cruce entre la "Verdeamarelha" y el combinado escocés tendrá lugar este miércoles 24 de junio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del mexicano César Arturo Ramos y la transmisión será a través de los canales Telefe y DSports, además de las plataformas Mitelefe.com, Paramount+ y Disney+ en su versión Premium.

A la misma hora, se desarrollará el cruce entre Marruecos y Haití en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, duelo que saldrá por la pantalla de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports en el que el neerlandés Danny Makkelie impartirá justicia.