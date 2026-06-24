El viaje más loco del Mundial: cruzaron 17 países en bicicleta para ver a Messi.

Mientras miles de hinchas argentinos llegaron a Estados Unidos en avión para seguir a la Selección en el Mundial 2026, tres entrerrianos eligieron una ruta mucho más larga. Durante nueve meses y medio recorrieron América Latina en bicicleta, atravesaron 17 países y completaron más de 17.000 kilómetros para cumplir un objetivo que parecía una locura, llegar pedaleando a la Copa del Mundo.

La aventura comenzó el 16 de agosto de 2025 en Gualeguaychú. Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini salieron acompañados por familiares, amigos y vecinos. Lo que en principio parecía un viaje deportivo pronto se transformó en una experiencia mucho más profunda.

A medida que avanzaban por rutas, montañas, pueblos y ciudades de Sudamérica y Centroamérica, fueron descubriendo que el verdadero viaje estaba en las historias que aparecían en el camino. Sacerdotes que trabajan con comunidades indígenas, migrantes que cruzaron algunas de las regiones más difíciles del continente y viajeros que les compartieron experiencias imposibles de olvidar se convirtieron en parte del recorrido.

"Lo mejor que nos llevamos son las personas que conocimos", resumieron después de miles de kilómetros sobre dos ruedas en diálogo con Revista Gente. La llegada a Kansas City, una de las sedes del Mundial, tuvo algo de película. Los ciclistas contactaron a grupos locales para que los acompañaran en los últimos kilómetros y terminaron ingresando a la ciudad escoltados por otros amantes de la bicicleta, banderas argentinas y una caravana improvisada que celebró la hazaña.

Cómo los argentinos que viajaron en bicicleta al Mundial conocieron a Scaloni

La repercusión de la travesía llegó hasta la Asociación del Fútbol Argentino. Al día siguiente de arribar a Kansas, recibieron un mensaje inesperado, estaban invitados al hotel donde se alojaba la Selección.

Allí compartieron una charla con Claudio Tapia y buena parte del cuerpo técnico campeón del mundo. Entre mates, fotos y anécdotas, conversaron con Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. El encuentro tuvo un detalle especial, el entrenador argentino es un reconocido fanático del ciclismo y rápidamente encontró puntos en común con los aventureros entrerrianos.

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini atravesaron 17 países en bicicleta para alentar a la Selección.

El sueño de conocer a Lionel Messi

Lo dicen entre risas, pero también con la ilusión intacta de quienes acaban de atravesar un continente entero para perseguir una idea. "Es la figurita que nos falta para completar el álbum", reconocen.

Detrás de la epopeya hubo sacrificios concretos. Yamandú dejó su trabajo para poder emprender el viaje. Otros postergaron proyectos personales y asumieron la incertidumbre económica de pasar casi un año en la ruta. Sin embargo, ninguno parece arrepentido.

La experiencia les dejó la conclusión de que el tiempo vale más que cualquier otra cosa. Para ellos, la verdadera riqueza no estuvo en llegar al Mundial sino en animarse a salir.

Ahora, mientras la Selección continúa su camino en la Copa del Mundo, los tres amigos siguen alentando desde las tribunas estadounidenses. El viaje en bicicleta terminó, pero la aventura todavía no. Porque después de recorrer 17.000 kilómetros, todavía queda un último sueño por cumplir, encontrarse cara a cara con el capitán argentino que inspiró buena parte de la travesía.