Mundial 2026: cómo manejar tres monedas distintas sin perder el control de los gastos.

Mientras miles de argentinos comienzan a planificar su viaje para acompañar a la Selección en el Mundial 2026, hay una preocupación que va más allá de las entradas, los vuelos o el alojamiento: cómo manejar el dinero en un torneo que se jugará por primera vez en tres países diferentes.

La próxima Copa del Mundo tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México, un escenario inédito que obligará a los fanáticos a convivir con tres monedas distintas durante un mismo viaje. Entre dólares estadounidenses, dólares canadienses y pesos mexicanos, calcular gastos, comparar precios y controlar el presupuesto puede convertirse en una tarea tan compleja como conseguir un ticket para los partidos más esperados.

La billetera digital Prex lanzó una nueva función llamada "Modo Hincha", diseñada para quienes planean recorrer distintas ciudades durante la competencia.

Ante este panorama, la billetera digital Prex lanzó una nueva función llamada "Modo Hincha", diseñada para quienes planean recorrer distintas ciudades durante la competencia. La herramienta permite visualizar saldos y movimientos en cada moneda local desde una misma plataforma, además de anticipar el costo de consumos antes de concretarlos.

Cómo es Modo Hincha, la billetera digital que usan los argentinos en el Mundial 2026

La propuesta busca resolver uno de los principales dolores de cabeza de los viajeros, la incertidumbre cambiaria. En recorridos que pueden incluir escalas y traslados entre distintos países, muchas veces resulta difícil saber cuánto se está gastando realmente y cómo impactan las conversiones de moneda en el presupuesto total.

Desde la compañía explican que el objetivo es que los usuarios puedan administrar sus gastos de manera más clara y evitar confusiones al momento de pagar en diferentes destinos. La funcionalidad toma como punto de partida experiencias previas desarrolladas para operaciones internacionales dentro del ecosistema de la aplicación y las adapta a un contexto mucho más dinámico.

Prex se convirtió en una tendencia entre los hinchas argentinos.

La herramienta se suma a una tendencia creciente entre los viajeros argentinos, que cada vez recurren más a billeteras digitales y medios de pago alternativos para organizar sus finanzas cuando salen del país. En un contexto donde la planificación económica es casi tan importante como la deportiva, contar con información precisa sobre los gastos puede marcar una diferencia importante durante la experiencia mundialista.

Además, la empresa informó que ofrece un reintegro del 4% en compras realizadas en los tres países anfitriones cuando se paga mediante Google Pay o Apple Pay utilizando su tarjeta, una promoción pensada para quienes ya comenzaron la travesía rumbo al Mundial.