Los looks de las mujeres de la Selección que fueron tendencia en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Después de meses de expectativa, la Selección Argentina tuvo su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia donde ganó 3 a 0 y, como suele ocurrir en cada gran cita futbolera, las miradas no estuvieron puestas únicamente en lo que sucedió dentro del campo de juego. En las tribunas y en las redes sociales, las parejas y familiares de los futbolistas también captaron la atención con sus looks inspirados en los colores nacionales.

El denominado "estilo albiceleste" volvió a imponerse entre las mujeres de los jugadores, quienes combinaron prendas casuales, cómodas y con fuerte identidad futbolera para acompañar al equipo en el primer paso de la Copa del Mundo.

Los looks de las mujeres de la Selección argentina en Kansas

Una de las más comentadas fue Antonela Roccuzzo, quien fue fotografiada en las inmediaciones del estadio con una propuesta simple pero efectiva, camiseta oficial de la Selección Argentina combinada con un jean wide leg azul oscuro, una de las prendas más populares de las últimas temporadas. Su look rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

Antonella Roccuzzo / Agus Gandolfo.

También llamó la atención Carolina Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, que eligió una versión más urbana del outfit mundialista. La influencer lució un jean de tiro medio con detalles recortados en los bolsillos y una camiseta argentina anudada a la cintura, una fórmula que mezcla comodidad y tendencia.

Por su parte, Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, compartió imágenes de la previa y del partido en sus redes sociales, donde mostró un look relajado con protagonismo absoluto de los colores celeste y blanco. En la misma línea se mostraron Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, y otras integrantes del círculo íntimo de los futbolistas.

Caro Calvagni / Muri López Benitez.

Más allá de las diferencias de estilo, hubo un elemento común en todas las elecciones, la camiseta argentina se convirtió en la gran protagonista. Combinada con jeans, zapatillas y accesorios discretos, fue la pieza clave de una tendencia que volvió a demostrar cómo el fútbol y la moda encuentran un punto de encuentro cada vez que la Albiceleste sale a la cancha.