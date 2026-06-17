Así están hoy los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llevan más de 15 años juntos y, además de haber atravesado diferentes momentos de sus carreras profesionales juntos, formaron una familia. La pareja tiene tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Los tres forman parte de las categorías inferiores del Inter Miami y siguen los pasos del astro del fútbol mundial.

Cuántos años tienen los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Si bien los hijos de Messi todavía tienen tiempo para definir su futuro, ya comenzaron a seguir los pasos del goleador de la Selección Argentina: los tres juegan en las inferiores del club que lidera su padre en Estados Unidos. A pesar de que los hemos visto nacer, el mayor ya es casi adolescente. Thiago nació el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona, España, y ya tiene 13 años.

A nivel futbolístico, el mayor de los Messi es un centrocampista con gran talento, según lo describió el propio Leo. En una entrevista de 2024, Thiago sostuvo que no salió tan bueno con la pierna izquierda como su papá, pero de todas formas sigue sus pasos y apuesta por el mismo deporte.

Mateo, 11 de septiembre de 2015 y hoy tiene 10 años. El hermano del medio de los Messi juega de delantero y, según su papá, se mueve de manera muy inteligente por el área, lo que le permite marcar bastantes goles.

Por su parte, Ciro cumplió 8 años en marzo de 2026. Antonela le dedicó un posteo en Instagram: "Feliz cumple bebé. Ya son 8 años viéndote crecer. Estamos muy orgullosos de vos, Ciro. Te amamos mucho". Recientemente se consagró campeón con el Inter Miami Sub-8 en la Adidas Champions Cup 2026, e imitó el festejo de Leo tras ganar el Mundial. Según su papá, Ciro es explosivo, destaca en el juego individual y le gusta el uno contra uno.

Lo concreto es que Messi padre volvió a hacer de las suyas en el debut: tres goles a Argelia para imponerse por 3-0 en el Grupo J, en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania rumbo al gran sueño del equipo dirigido por Lionel Scaloni: levantar la Copa del Mundo y defender el título conseguido en Qatar 2022. Con Anto, Thiago, Mateo y Ciro en las tribunas, por supuesto, como siempre. Donde le toque jugar al crack.