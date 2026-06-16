A qué se dedica Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi

A qué se dedica Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Mesi

Conocida como la "Primera Dama" de la Selección Argentina, Antonella Roccuzzo es mucho más que la esposa de Lionel Messi. La influencer logró impulsar su carrera profesional, a pesar de mantenerse con un perfil bajo, y hoy tiene hasta su propia marca de ropa infantil.

A qué se dedica Antonella Roccuzzo: los detalles

Antonela Roccuzzo es conocida por su personalidad tranquila, pero no por eso deja de ser referente en redes sociales, donde acumula 39,3 millones de seguidores en Instagram.

El primer proyecto de Roccuzzo comenzó en 2014 cuando creó Efans, una marca de ropa para niños. La idea nació entre charlas familiares, telas, dibujos y, según señala en el sitio oficial de la marca, "el deseo de diseñar ropa que acompañe la infancia con autenticidad". La marca lleva más de 10 años en pie y cuenta con 200 mil seguidores en redes sociales y 30 sucursales en todo el país.

Antonella Roccuzzo tiene una marca de ropa para niños con más de 30 sucursales

El negocio comenzó en Rosario, de donde ella y Lionel Messi son oriundos. “Cuando Anto empezó a conocer el mundo de la maternidad con su primer hijo, se le despertó un gran interés por todo lo relacionado con los chicos y entre esas cosas, la ropa. Se reunió con nuestra prima Andrea, que es diseñadora de indumentaria y una creativa innata. Anto había empezado Diseño en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, a pesar de que no terminó, sabía varias cosas”, explicaron su madre, Patricia, y su hermana, Paula, en una entrevista con ¡HOLA! Argentina.

La joven intentó expandirse en el rubro de comercios 2017 con una franquicia de zapaterías, junto a su amiga Sofía Balbi, la esposa del futbolista uruguayo Luis Suárez. El proyecto no prosperó y finalizó en 2019. Sin embargo, no dejó que su expansión cortara ahí su carrera.

Con el impulso de las redes sociales, la esposa del astro del fútbol comenzó a promocionar marcas y compartir su estilo de vida. Así empezó a ser la cara de diferentes firmas de renombre, desde Adidas, Stanley, Casetify, hasta Tiffany & Co.

Al mismo tiempo, comenzó a ser invitada a desfiles de moda, acompañada de marcas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Versace, y se consolidó como ícono de la moda internacional.

El apoyo de Lionel Messi en la carrera de Antonella Roccuzzo

Según contó la influencer en una entrevista para Haper's Bazar, desde que sus hijos Tiago, Mateo y Ciro están más grandes, puede "disfrutar" de algunas cosas de ella misma que "antes no podía hacer".

Antonella Roccuzzo admitió que pudo concentrarse en su carrera cuando sus hijos crecieron

Messi habló sobre la posibilidad de que su esposa pueda hacer cosas tranquila y la organización de la pareja para cuidar a los hijos de ambos. "Hay que acompañar y estar en cuanto le toca hacer algo, para que lo pueda hacer tranquila. A ella le cuesta mucho hacerlo, si nunca lo hizo fue porque le costaba soltar a los nenes, dejarlos, no estar en la rutina el día a día, irlos a buscar al cole, llevarlos a algún lado, al entrenamiento... De a poquito se fue soltando”, reveló el futbolista en una entrevista con Pollo Álvarez.