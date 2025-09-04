La edad y los nombres de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: cómo se llaman y cuándo nacieron

Lionel Messi y Antonella Rocuzzo junto a sus hijos.

Lionel Messi es uno de los grandes ídolos históricos de Argentina como país. Campeón del mundo en 2022 y ocho veces elegido como ganador del Balón de Oro al mejor jugador, su figura en la historia del fútbol mundial es indiscutible. Una leyenda del deporte planetario que continúa escribiendo páginas doradas con todo su talento. Sus 38 años no representan una traba para que pueda demostrar todo lo que sabe.

A lo largo de su carrera, tuvo que superar muchos obstáculos y su familia cumplió un rol clave. Primero, cuando con sólo 12 años emigró a Barcelona para continuar con su carrera y su tratamiento de crecimiento, donde contó con el apoyo de sus padres y hermanos. Y de grande, para soportar las despiadadas críticas que recibía por no ganar títulos en la Selección Argentina, donde él se hizo fuerte en la compañía de su esposa, Antonela Rocuzzo, y sus hijos.

Quiénes son los hijos de Messi y qué edad tienen

Juntos, Messi y Antonela Rocuzzo tiene tres hijos. Sus nombres son Thiago, Mateo y Ciro. Thiago Messi, es el hijo mayor del astro argentino, nacido el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona, España. Mateo Messi, es el segundo hijo de "La Pulga" y Roccuzzo, quien fue dado a luz el 11 de septiembre de 2015. Y el 10 de marzo de 2018 nació Ciro Messi, también en Barcelona.

Lionel Messi y su familia en la entrega del Balón de Oro 2023.

Por su parte, Jorge Messi y Celia María Cuccittini son los padres de Lionel Messi. Por su parte, tiene tres hermanos, que son Rodrigo Messi, María del Sol Messi y Matías Messi. Juntos han estado en las malas, como las críticas que recibía el mejor de todos cuando Argentina perdió tres finales de forma consecutiva (mundial 2014 y Copas América de 2015 y 2016) así como en los éxitos, como el mundial 2022, la Finalíssima de ese mismo año y las Copas América de 2021 y 2024.

Los títulos de Messi a nivel clubes y Selección Argentina

10 Ligas de España.

8 Supercopas de España.

7 Copas del Rey.

4 Champions League.

3 Mundiales de Clubes.

3 Supercopas de Europa.

2 Ligue 1.

2 Copas América.

1 Supercopa de Francia.

1 Mundial.

1 Finalissima.

1 Mundial Sub-20.

1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos.

1 Leagues Cup.

Reconocimientos individuales para Messi