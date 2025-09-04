Pekerman ya eligió al heredero de Messi en la Selección Argentina: "Nos hará ganar"

Pekerman señaló quién será el sucesor de Messi en la Selección Argentina.

José Pekerman, quien convocó a Lionel Messi para su primer Mundial en Alemania 2006, ya eligió al probable sucesor del astro rosarino con la camiseta de la Selección Argentina mayor. El director técnico que fue multicampeón con las juveniles de la "Albiceleste" se quedó, en esta oportunidad, nada menos que con Franco Mastantuono.

El delantero de apenas 18 años, que surgió en River Plate y ya es titular en Real Madrid de España, es sin dudas una de las principales "joyas" del combinado nacional. Ya convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias sudamericanas, "Mastan" debutó en Chile y aparece como una de las grandes opciones de recambio en la ofensiva de cara a la Copa del Mundo del 2026. De concretar su máximo sueño de decir presente en la cita global, llegaría con la misma edad con la que "Leo" se estrenó en la mencionada edición de Alemania.

Pekerman eligió a Mastantuono como el posible sucesor de Messi en la Selección Argentina

Consultado al respecto por DSports Radio (FM 103.1), el director técnico de 76 años señaló acerca del ex River: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa". Incluso, detalló acerca del mediapunta de Real Madrid: "A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es este”.

Además, Pekerman se deshizo en elogios para el crack de Inter Miami de Estados Unidos: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande". También lo definió como "un ejemplo dentro y fuera de la cancha” y recordó cómo lo "aseguraron" para que vista la camiseta albiceleste: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la Selección Argentina. Ahí es cuando se hizo el amistoso internacional ante Paraguay, en la cancha de Argentinos Juniors”.

Mastantuono, señalado por Pekerman como el sucesor de Messi.

Los números de Messi en la Selección Argentina mayor

193 partidos.

112 goles.

61 asistencias.

9 amonestaciones.

2 expulsiones.

4 títulos conseguidos.

Las estadísticas de Mastantuono a nivel clubes

66 partidos oficiales entre River y Real Madrid.

10 goles.

8 asistencias.

1 título conseguido.

Pekerman se refirió al interés de Juan Román Riquelme para que sea el manager de Boca

Acerca del supuesto interés del Presidente del "Xeneize" para contratarlo para manejar los destinos del fútbol profesional, en reemplazo del Consejo, José aseguró: “Con Román tenemos una relación tan grande que cuando alguien levanta el teléfono, vamos a hablar". Por último, despejó todos los rumores al respecto y aclaró que "eso no quiere decir que todo está de acuerdo para hacer algo...”.