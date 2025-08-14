Qué cargo ocuparía Pekerman en Boca

Son tiempos de cambio los que se viven en Boca y Juan Román Riquelme se encuentra trabajando para que los resultados deportivos comiencen a cambiar de color. Es por ello que se desprendió un llamado para que José Pekerman se haga cargo de una posición de gran injerencia en lo deportivo. Una que podría provocar una enorme cantidad de modificaciones en caso de confirmarse su arribo.

Hace unos días, se anunció que el Consejo del Fútbol estaba disuelto debido a que sus funciones no estaban entregando los resultados esperados. Aunque solo se registraron las salidas del Chicho Serna y Raúl Cascini, mientras que Marcelo Delgado seguirá trabajando en la institución e incluso será el encargado de seleccionar a una persona que lo pueda acompañar en la toma de algunas decisiones deportivas.

En el comienzo de la segunda semana de agosto, la figura del exentrenador de la Selección Argentina comenzó a cobrar gran importancia. "Desde el entorno de Pekerman me dijeron que está viendo una posibilidad de reinsertase en el fútbol. En este caso, estaríamos hablando de una persona que se encargaría desde un rol de mánager con el acompañamiento de Delgado“, señaló Federico Cristofanelli en el stream de AZZ. "Esta chance de Boca lo seduce y mucho. Tiene mucha relación con Riquelme. Aunque de momento no hubo contactos", agregó.

La intención del exentrenador sería llegar al Xeneize con el control absoluto de lo que es el fútbol. Esto incluye el manejo de las divisiones inferiores, designación del director técnico, elecciones de las contrataciones y las salidas del plantel profesional y trabajo de scouting. Son varias áreas las que estarían bajo su dominio, pero con una gran equipo de personas que se ubicarán en donde mejor se desempeñen.

De esta manera, Juan Román Riquelme estaría delegando el manejo del fútbol como tanto los hinchas de Boca le piden en las redes sociales. Además de que la figura de José Pekerman dispone de un enorme recorrido en el plano local como también en el internacional. El ida y vueltas en varias cuestiones será fundamental porque permitirá que surjan algunas diferencias que podrían ayudar a encontrar soluciones a un problema deportivo que se profundiza.

¿De Consejo de Fútbol a Secretaría Técnica?

Otro de los rumores que se desprende es que habrá un nuevo departamento dentro de Boca que se encargará de tomar decisiones sobre lo que se encuentra vinculado a la vida futbolística. Es que Marcelo Delgado está analizando candidatos para darle forma a lo que sería una Secretaría Técnica. Algo similar hay en River con la función de negociar y comunicarse con los jugadores que Marcelo Gallardo solicita.

En este caso, el Chelo tendría dos opciones que podrían sumarse en los próximos días. Una es Carlos Fernando Navarro Montoya y la otra es la figura del Beto Márcico. Algunos rumores exponen que no se debe descartar que los dos lleguen juntos y se arme nuevamente un trío que estará enfocado en determinadas cuestiones sobre el plantel profesional de Xeneize.

Mientras que la contratación de José Pekerman buscará a tener un control absoluto de cada una de las decisiones del fútbol de Boca, que incluirá la programación del proyecto de infantiles, juveniles y jóvenes de la Reserva. Además de definir un estilo de juego, selección de entrenadores y el proceso de fichajes de futuros talentos.