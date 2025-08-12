Respira Russo: la noticia que festeja todo Boca tras el empate vs. Racing

Boca Juniors atraviesa un momento de crisis con doce partidos sin conocer la victoria y ahora Miguel Ángel Russo recibió una noticia por demás positiva. Luego del empate agónico contra Racing en La Bombonera y en la previa del cruce ante Independiente Rivadavia de Mendoza en condición de visitante, el DT sabe que podrá contar con al menos dos futbolistas que ya están a disposición para el Torneo Clausura. Si bien dependerá de su decisión darles rodaje, lo cierto es que la posibilidad está más latente que nunca.

Sin dudas, el triunfo es el resultado que esperan todos los hinchas del elenco "Azul y Oro" para cortar la extensa racha que llevan sin sumar de a tres, lo cual pueden conseguir ante la "Lepra" mendocina. Para dicho cotejo, es muy probable que tanto Ayrton Costa como Nicolás Figal estén desde el arranque y no son los únicos que pueden volver en pocos días. Claro que, ahora la última palabra la tendrá el propio "Miguelo" teniendo en cuenta que la dupla de centrales actual también es firme atrás.

Boca recupera a Figal y Costa ante Independiente Rivadavia de Mendoza

Los exjugadores de Independiente conformaron la primera zaga del nuevo ciclo de Russo en el "Xeneize" donde disputaron nada más y nada menos que el partido ante el Benfica por la fase de grupos del Mundial de Clubes. Figal no completó el cotejo por la expulsión y volvió a jugar recién en el campeonato local en el debut contra Argentinos Juniors donde salió con una molestia. Por otro lado, su compañero -que llegó con lo justo al torneo- se mantuvo y sufrió una lesión contra Bayern Munich, por lo que tendrá su ansiado regreso después del desgarro en el bíceps femoral que lo marginó de varios encuentros.

Claro que, ahora tendrán que pelear el puesto con Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino, quienes rápidamente se afianzaron en el fondo haciéndose cargo de la defensa. Con la salida de Marcos Rojo a Racing y la decisión del entrenador de no darle lugar en el equipo a Cristian Lema, los dos que regresarán tienen más chances de sumar minutos en el verde césped. A su vez, esperan por el español Ander Herrera, quien está cada vez más cerca de entrenar con normalidad, pero todavía tiene algunas semanas de recuperación después del desgarro en el duelo ante las "Águilas" en Estados Unidos.

Nicolás Figal y Ayrton Costa, la dupla central recuperada en Boca para Miguel Ángel Russo

Cuándo juega Boca vs. Independiente Rivadavia: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y la "Lepra" por la quinta fecha del Torneo Clausura tendrá lugar el domingo 17 de agosto a partir de las 20.30 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de la mencionada provincia. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

Los próximos partidos del Boca de Russo en el Torneo Clausura 2025