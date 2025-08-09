Boca lo formó, la rompió en MLS, lo buscó el PSG pero eligió jugar la Copa Sudamericana

La figura de la MLS, formada en Boca, que eligió volver para jugar la Copa Libertadores con un gigante de Brasil.

Las transferencias continúan su curso fuerte en Europa, pero en Brasil, el mercado con más billetera de Sudamérica, se concretó un movimiento que da que hablar. Se trata de Luciano Acosta, el jugador formado en Boca Juniors que, tras haber brillado en la MLS y un frustrado pase al PSG, jugará en el Fluminense, candidato en la Copa Sudamericana.

A los 31 años, y después de un breve paso por Estudiantes de La Plata en 2015, Acosta vuelve al fútbol sudamericano tras 10 años entre Estados Unidos y México, luego de que el Fluminense pagara cuatro millones de dólares a Dallas, equipo del torneo estadounidense al que había arribado a comienzos del 2025 y en el que era capitán.

Acosta, que debutó en Boca en 2014 con 19 años y tuvo la chance de jugar junto a Juan Román Riquelme, tendrá no solo la gran responsabilidad de ponerse una camiseta pesada en una grande de Brasil, sino también de reemplazar la posición que deja vacante la figura del equipo: el colombiano Jhon Arias, que se marchó al Wolverhampton de Inglaterra, tras un tremendo Mundial de Clubes.

Desde su llegada a la MLS, el talentoso volante tuvo un rendimiento en ascenso continuo. En DC United, su primer equipo, Luciano se transformó en figura rápidamente junto al inglés Wayne Rooney e, incluso, su nivel fue tan bueno que estuvo cerca de pasar al PSG, negociación que finalmente no llegó a buen puerto por detalles.

Luego tuvo una temporada por Atlas de México en 2020 y regresó a Estados Unidos al año siguiente, cuando el Cincinnati compró su ficha. Allí, el mediapunta entregó una versión mejorada y se convirtió en ídolo, gracias a los 61 goles y 54 asistencias en 174 partido disputados con la camiseta del conjunto de Ohio. Incluso, en la temporada 2022-2023, fue considerado el mejor jugador de la MLS.

Sin embargo, decidió que su ciclo allí había finalizado y, en 2025, dio el paso hacia Dallas. Aunque tuvo buenos rendimientos en la actual campaña, el oriundo de Buenos Aires tomó la determinación que era el momento de dar un salto mayor en su carrera y, tras el llamado del Fluminense, firmó un contrato hasta el 2028, club con el que intentará consagrarse en la actual Sudamericana.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 tras el sorteo

River Plate vs. Libertad (Paraguay).

Racing vs. Peñarol (Uruguay).

Vélez vs. Fortaleza (Brasil).

Estudiantes vs. Cerro Porteño (Paraguay).

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú).

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia).

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil).

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil).

¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025?

Octavos de final

Ida: del 12 al 14 de agosto.

Vuelta: del 19 al 21 de agosto.

Cuartos de final

Ida: del 16 al 18 de septiembre.

Vuelta: del 23 al 25 de septiembre.

Semifinales

Ida: 22 y 23 de octubre.

Vuelta: 29 y 30 de octubre.

Final