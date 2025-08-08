Boca Juniors vs Racing Club por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors vs Racing por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan

En un partido lleno de condimentos, Boca buscará romper su histórica racha negativa cuando reciba a Racing este sábado en La Bombonera, en un clásico que encuentra al Xeneize atravesando su peor crisis deportiva al acumular 11 partidos sin victorias. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tendrán la particular motivación de enfrentar a un rival que contará entre sus filas con Marcos Rojo, quien rescindió su contrato con Boca horas atrás en medio de la crisis institucional que derivó en la disolución del Consejo de Fútbol.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Racing Club, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Racing Club?

El partido entre Boca Juniors y Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 9 de agosto de 2025, a partir de las 16:30 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez.

El Xeneize llega a este clásico sumido en la peor crisis de su historia reciente, tras extender su racha sin victorias a 11 partidos consecutivos con la derrota por 1-0 ante Huracán en la última fecha. Esta seguidilla negativa supera incluso las dos etapas anteriores de 10 encuentros sin alegrías y marca un récord histórico para la institución de la Ribera.

La situación deportiva se agravó con los resultados del Clausura, donde Boca apenas cosechó dos puntos en tres jornadas gracias a los empates ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe, ubicándose penúltimo en el grupo A. Además, el derrotero incluyó la eliminación temprana de la Copa Argentina tras caer ante Atlético Tucumán, lo que intensificó la presión sobre el cuerpo técnico y la dirigencia.

En medio de esta tormenta deportiva, el club oficializó esta semana la disolución del Consejo de Fútbol con las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini. La decisión más resonante en las últimas horas fue la rescisión del contrato de Marcos Rojo, quien ya se realizó la revisión médica para incorporarse a Racing y expresó su deseo de estar presente en La Bombonera para este encuentro.

Por su parte, Racing Club llega con mayor estabilidad que su clásico rival, aunque también atraviesa un arranque irregular en el campeonato. La Academia se ubica en el undécimo puesto del grupo A con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas en las primeras jornadas del Clausura.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas tiene la complicación del calendario, ya que el próximo martes enfrentará a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores en el partido de ida. Esta situación podría llevar al entrenador a rotar el equipo para no exigir demasiado a sus jugadores principales, aunque la oportunidad de aprovechar la delicada situación de Boca resulta muy tentadora.

A diferencia de su rival de turno, Racing viene de superar los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer 3-0 a Deportivo Riestra el fin de semana pasado, y espera en cuartos de final por el ganador de la serie entre River Plate y Unión de Santa Fe. Esta situación le permite a la Academia pelear en todos los frentes posibles durante el segundo semestre de la temporada 2025.

Formaciones probables de Boca Juniors y Racing Club

El técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, encara este clásico con varias dudas tácticas después de una semana turbulenta que incluyó la separación del plantel de Marcos Rojo (quien ya no forma parte del club), Marcelo Saracchi y Cristian Lema por indisciplina. El entrenador decidió abrir la práctica para los medios y pudo contar con el regreso de Ayrton Costa y Nicolás Figal, aunque solo Costa tiene posibilidades de ser considerado para la titularidad.

Una de las grandes incógnitas de Russo está en el ataque, específicamente en quién acompañará a Miguel Merentiel como referencia ofensiva. El DT analiza incluir a Exequiel Zeballos, pese a que recibió un golpe en una rodilla durante los entrenamientos, en lugar de Milton Giménez o Edinson Cavani. El uruguayo, quien era una pieza fija e indiscutida, dejó de ser considerado automáticamente tras la reiteración de lesiones y su bajo rendimiento, por lo que tendrá que demostrar estar a la altura para mantener su lugar en el equipo.

En Racing Club, Gustavo Costas maneja varias dudas de cara al clásico, comenzando por la presencia de Gabriel Arias en el arco. El arquero nacionalizado chileno está dejando atrás un desgarro en el bíceps femoral izquierdo que lo marginó desde el 20 de junio, y su lugar podría ser ocupado nuevamente por Facundo Cambeses, quien ya actuó ante Estudiantes y Deportivo Riestra.

La estrategia del entrenador de la Academia apunta a presentar un mix entre titulares y suplentes, pensando en el compromiso del martes ante Peñarol por Copa Libertadores. Jugadores como Adrián Martínez y Santiago Sosa, que descansaron ante Riestra, volverían al equipo, mientras que otros como Gabriel Rojas y Agustín Almendra podrían ser preservados para el duelo continental.

Probable formación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Exequiel Zeballos o Malcom Braida, Alan Velasco, Brian Aguirre; Miguel Merentiel.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Nazareno Colombo o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Richard Sánchez; Tomás Conechny, Duván Vergara, Adrián Martínez.

Boca Juniors vs Racing Club: Ficha técnica