La contundente decisión de Russo en Boca tras el empate con Racing

Qué decisión tomó Russo en Boca tras el empate con Racing.

Miguel Ángel Russo tomó su primera decisión con el plantel de Boca Juniors, apenas unas horas después de consumado el empate frente a Racing en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El DT del 'Xeneize', quien se mostró serio durante gran parte del encuentro y no asistió a la conferencia de prensa por "no tener voz" (según informaron algunas fuentes del club), les dejó el domingo libre a sus futbolistas para que descansen, en miras del próximo compromiso por el certamen local. El equipo regresará a los entrenamientos el lunes, de cara al cruce contra Independiente Rivadavia en Mendoza el próximo fin de semana.

El enfrentamiento contra la 'Lepra' será un desafío fundamental para los dirigidos por 'Miguelo', no sólo para romper la histórica racha de partidos sin victorias que atraviesan (son cinco empates y siete caídas; la última vez que ganó fue frente a Estudiantes de La Plata en abril), sino también para despegarse de los últimos puestos en la Zona A, en la que tiene tan sólo tres unidades luego de cuatro jornadas. Además, el cuadro de La Ribera tiene, por ahora, un cupo para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores en 2026, ya que se ubica tercero en la tabla anual: si continúa con este mal presente futbolístico, podría complicar su clasificación a los torneos internacionales de la próxima temporada.

El fixture del Boca de Miguel Ángel Russo en el Clausura 2025

Fecha 5 - Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Boca Juniors - domingo 17 de agosto a las 20.30 horas.

Fecha 6 - Boca Juniors vs. Banfield - domingo 24 de agosto a las 18.15 horas.

Fecha 7 - Aldosivi vs. Boca Juniors - fin de semana del 30 y 31 de agosto con horario a definirse.

Fecha 8 - Rosario Central vs. Boca Juniors - fin de semana del 13 y 14 de septiembre con horario a definirse.

Con el empate ante la 'Academia', Boca suma 12 partidos consecutivos sin obtener una victoria: el último fue ante Estudiantes de La Plata en abril.

Cavani erró un gol insólito y las redes hinchas de Boca lo destrozaron

Edinson Cavani protagonizó un nuevo error insólito en Boca Juniors en un partido clave y fue uno de los más criticados en las redes sociales por miles de hinchas y también por rivales. Es que el delantero uruguayo tuvo una oportunidad inmejorable de abrir el marcador en el clásico contra Racing en La Bombonera y le erró a la pelota en un duelo que terminó 1 a 1. A raíz de esto, los memes no tardaron en aparecer y el "Matador" fue el principal apuntado por dicha acción.

Por si esto fuera poco, Miguel Ángel Russo tomó la terminante decisión de sustituirlo en el segundo tiempo y los fanáticos en la cancha lo silbaron. El flojo nivel del atacante como también del equipo que lleva 12 partidos sin victorias fueron motivos suficientes para que las cargadas no tarden en aparecer. Sin dudas, lo más llamativo fue lo que sucedió con el exhombre del Manchester United que, como sucedió ante Alianza Lima en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, no pudo convertir con casi todo el arco a disposición. Para colmo, Milton Giménez ingresó por él y marcó el empate.