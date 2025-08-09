Clima caliente en la Bombonera por Boca vs. Racing: la hinchada se cansó y cantó contra los jugadores

En la previa del clásico entre Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda, los hinchas del elenco "Xeneize" cantaron contra los futbolistas del plantel comandado por Miguel Ángel Russo. A raíz de los flojos resultados del equipo en las últimas fechas -11 partidos sin ganar, récord histórico en la institución-, los hinchas se hicieron sentir y esbozaron canciones contra los jugadores del elenco "Azul y Oro" en La Bombonera.

El club no pasa por su mejor momento y eso, está más que claro. Por ello y con el objetivo de sumar de a tres como local, el DT buscará darle un cambio de aire a sus dirigidos para que reviertan esta situación que los encuentra sin triunfos en lo que va del certamen. Mientras tanto, sus fanáticos alentarán pero dejando a la vista la bronca y el descontento que los atraviesa hace meses.

Además de los malos resultados deportivos que no acompañan al equipo de La Ribera, también las cuestioens dirigenciales son un verdadero problema que influyen directamente en el fútbol. Es que Mauricio "Chicho" Serna y Raúl Cascini ya no pertenecen al club después de la disolución del Consejo comandado por Juan Román Riquelme y el futuro en este aspecto es incierto. El mandamás continúa junto a Marcelo "Chelo" Delgado como uno de sus compañeros con el objetivo de que el "Xeneize" vuelva a las primeras planas.

Hace pocas horas se sumó un inconveniente más con Marcos Rojo, quien recientemente rescindió su contrato con Boca y arribó a Racing Club para jugar tanto la Copa Libertadores como la Copa Argentina. El defensor surgido en Estudiantes de La Plata, quien perdió rodaje con "Miguelo" y el propio DT decidió no tenerlo en cuenta, tendrá un nuevo equipo en su carrera, aunque su arribo a Avellaneda se complicó en las últimas horas. Como la rescisión del vínculo sucedió luego del 24 de julio, fecha que la AFA fijó como límite para futbolistas libres, el artículo 19.2.4 del reglamento no permite que los jugadores que se desvincularon de sus equipos después de dicho día puedan ser anotados para torneos locales, por lo que Rojo no puede ser inscripto para el Torneo Clausura.

