Sorpresa por lo que se supo del futuro de Edinson Cavani en Boca: "Riquelme"

Dudas sobre el futuro de Edinson Cavani en Boca.

El futuro de Edinson Cavani es uno de los temas principales del mercado de pases de Boca Juniors, con el presidente Juan Román Riquelme en el centro de la escena. El delantero uruguayo de 38 años transita por su peor momento en las dos temporadas que lleva en el club de La Ribera, aunque al mismo tiempo tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2026. Muy cuestionado por los hinchas por sus permanentes lesiones, el bajísimo rendimiento y el alto salario, con esta camiseta jamás llegó a tener el gran nivel que demostró en distintos cuadros de Europa durante su trayectoria profesional.

Quien rompió el silencio en este sentido fue nada menos que el representante de "Edi", Walter Guglielmone, quien manifestó claramente que "Cavani no se va a ir de Boca...". Incluso, aclaró que "la única forma que se vaya de Boca es si Riquelme se lo pide". Estas declaraciones las realizó durante la entrevista con el periodista Alexis Dassie, mientras el ex Manchester United y el resto del plantel del "Xeneize" descansan en su días de licencia, antes de retomar las prácticas el martes 1° de julio. Por ahora, Román no tiene pensado cortar el contrato del "Matador" antes de tiempo.

El fracaso en el Mundial de Clubes de Estados Unidos ya quedó atrás y es hora de dar vuelta la página. Sin competencias internacionales por delante en el segundo semestre, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se enfocará solamente en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y en la Copa Argentina.

El presidente Riquelme definirá el futuro de Cavani en Boca.

Las estadísticas de Cavani en Boca

68 partidos oficiales desde mediados del 2023.

25 goles.

3 asistencias.

9 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin títulos obtenidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca tras la eliminación en el Mundial de Clubes?

El regreso a las canchas para el "Xeneize" será a mediados del mes de julio (entre el viernes 11 y el domingo 13) y por el Torneo Clausura. Si bien resta definir el día y horario exactos, el elenco de La Ribera enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal por la primera fecha del mencionado certamen y días más tarde será local ante Unión de Santa Fe en La Bombonera.

Además del campeonato, el equipo de Russo también deberá afrontar la Copa Argentina donde ya eliminó a Argentino de Monte Maíz ganando por 5 a 0 y ahora se verá las caras con Atlético Tucumán. Todo indica que este compromiso correspondiente a los 16avos de final será el día 31 del mencionado mes, pero todavía no es oficial.