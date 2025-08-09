El insólito gol que erró Cavani en Boca vs. Racing

Edinson Cavani protagonizó un nuevo error insólito en Boca Juniors en un partido clave y fue uno de los más criticados en las redes sociales por miles de hinchas y también por rivales. Es que el delantero uruguayo tuvo una oportunidad inmejorable de abrir el marcador en el clásico contra Racing en La Bombonera y le erró a la pelota en un duelo que terminó 1 a 1. A raíz de esto, los memes no tardaron en aparecer y el "Matador" fue el principal apuntado por dicha acción.

Por si esto fuera poco, Miguel Ángel Russo tomó la terminante decisión de sustituirlo en el segundo tiempo y los fanáticos en la cancha lo silbaron. El flojo nivel del atacante como también del equipo que lleva 12 partidos sin victorias fueron motivos suficientes para que las cargadas no tarden en aparecer. Sin dudas, lo más llamativo fue lo que sucedió con el exhombre del Manchester United que, como sucedió ante Alianza Lima en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores, no pudo convertir con casi todo el arco a disposición. Para colmo, Milton Giménez ingresó por él y marcó el empate.

Cabe destacar que desde antes del inicio del partido se vivió un clima tenso en La Bombonera cuando los hinchas cantaron contra los jugadores del plantel comandado por Miguel Ángel Russo. Es que la mala racha se extiende y el "Xeneize" no puede ganar, por lo que vive uno de los peores momentos de su historia. Para colmo, el empate contra Racing se sumó a esta crisis de la que los de "Miguelo" no salen.

Los memes contra Edinson Cavani por el insólito gol errrado en Boca

Los números de Edinson Cavani con la camiseta de Boca

Partidos oficiales jugados : 71.

: 71. Goles : 26.

: 26. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: no consiguió.

