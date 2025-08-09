Video: los goles del Boca vs Racing en La Bombonera

El partido entre Boca y Racing terminó 1-1 con goles de Santiago Solari y Milton Giménez. Arrancó con ventaja para el conjunto de Gustavos Costas, pero después terminó en la igualdad ante del exfutbolista de Banfield.

El primer tanto llegó cerca de los 30 minutos del segundo tiempo. El gol para el equipo de Gustavo Costas lo hizo Solari tras empujar un centro desde el sector izquierdo y una serie de rebotes. En ese momento aprovechó el momento para meter el 1-0 parcial para el equipo académico.

El empate finalmente fue gracias a Milton Giménez que tomó un cabezazo tras un centro de Leandro Paredes.