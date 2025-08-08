Dilema para Costas en Racing: revelaron qué nombre usará Marcos Rojo en la camiseta

Dilema para Costas en Racing: revelaron qué nombre usará Rojo en la camiseta

Después de su desvinculación de Boca Juniors, Marcos Rojo sellará su llegada a Racing Club y en las últimas horas trascendió cuál será el nombre que utilice en su nueva camiseta. Por supuesto, el fanatismo de los hinchas de la "Academia" y particularmente de Gustavo Costas está más presente que nunca teniendo en cuenta que justamente el defensor se apellida con el color de Independiente, el rival de toda la vida. Esto sería determinante para lo que luciría en la casaca del elenco de Avellaneda.

La rivalidad con Independiente para los fanáticos de Racing va más allá de lo futbolístico, como también pasa en otros clubes. El DT lo vive no sólo estando al frente del plantel sino también como un simpatizante más dentro del "Cilindro" y cuando le toca dirigir de visitante. Es por eso que, probablemente, el zaguero surgido de Estudiantes de La Plata no use su apellido en el dorsal sino que opte por su propio nombre para evitar posibles conflictos.

Filtraron qué nombre usará Marcos Rojo en la camiseta de Racing

Según aseguraron varios periodistas, el central que disputó dos mundiales con la Selección Argentina usará "Marcos" en su camiseta con el número a definir. Esto se debe a que el color rojo justamente está "prohibido" en la "Academia" debido a la histórica pica con Independiente. De hecho, el propio entrenador declaró alguna vez "no tener nada rojo" por cábala familiar. Igualmente, cuando era el DT de Independiente Santa Fe de Colombia no pudo evitar lucir la ropa del club en el que ganó cinco títulos y claramente fue de ese color.

Marcos Rojo vestirá su nombre en la camiseta de Racing y no su apellido

El picante comunicado de Marcos Rojo para despedirse de Boca

Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui Capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.

Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.

Gracias por esta aventura inolvidable.

Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS.