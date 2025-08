Luciano Vietto le dio la mejor noticia a Gustavo Costas para el Boca vs. Racing

Vietto le dio la mejor noticia a Costas de cara a Boca vs. Racing.

Luciano Vietto le dio la mejor noticia a Gustavo Costas en Racing, en la antesala al clásico frente a Boca Juniors en La Bombonera. El delantero de 31 años arrastra una fuerte lumbalgia que no lo deja en paz y no juega desde el 14 de mayo pasado, en la goleada por 4-0 a Colo-Colo de Chile en Avellaneda por la Copa Libertadores 2025. Es decir, todavía no tuvo acción en el segundo semestre y ya acumula casi tres meses de inactividad, pese a ser una opción muy valorada en la ofensiva de la "Academia" si está a pleno físicamente.

La realidad es que el cordobés se entrenó a la par de sus compañeros en el turno vespertino del lunes 4 de agosto y, de no reaparecerle los dolores en la espalda, estará en la lista de convocados para visitar al "Xeneize". En el caso de regresar a la nómina, igualmente "Lucho" estará en el banco de los suplentes.

Vietto se perfila para volver en Racing vs. Boca

Por estas horas, en el cuerpo técnico de Costas son optimistas para que el ex Atlético de Madrid pueda sumarse de a poco al grupo nuevamente. De concretarse esta cuestión, el hábil atacante que pasó por Villarreal, Valencia y Sevilla se incorporaría a una poderosa ofensiva de la "Acadé" junto a Adrián "Maravilla" Martínez, Duván Vergara, Santiago Solari, Tomás Conechny, Elías Torres, Adrián Balboa, Ramiro Degregorio y Adrián "Toto" Fernández.

Los números de Vietto en Racing, en su segundo ciclo

25 partidos oficiales.

7 goles.

2 asistencias.

2 títulos conseguidos.

Vietto, con chances de regresar en Racing frente a Boca.

Los otros lesionados de Racing antes del clásico ante Boca

Gabriel Arias : desgarro de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. Se perfila para volver contra Boca o Peñarol en la ida.

: desgarro de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. Se perfila para volver contra Boca o Peñarol en la ida. Matías Zaracho : desgarro de grado 2 en el recto anterior izquierdo. Podría volver en la ida contra Peñarol.

: desgarro de grado 2 en el recto anterior izquierdo. Podría volver en la ida contra Peñarol. Gastón Martirena : desgarro de grado 1 en el recto anterior del miembro inferior derecho. Podría volver en la vuelta ante Peñarol.

: desgarro de grado 1 en el recto anterior del miembro inferior derecho. Podría volver en la vuelta ante Peñarol. Bruno Zuculini: desgarro de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. Podría regresar en la vuelta ante Peñarol.

La posible formación de Racing vs. Boca

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

¿Cuándo juegan Boca vs. Racing?

El clásico en La Bombonera, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino, se llevará a cabo el sábado 9 de agosto desde las 16.30 horas.