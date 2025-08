Se cansó Russo en Boca: la terminante decisión con Palacios para el clásico ante Racing

La terminante decisión de Russo con Palacios en Boca para el clásico vs. Racing

Boca Juniors quiere cortar la racha de once partidos sin ganar cuando reciba a Racing, el próximo sábado 9 de agosto en La Bombonera. Con vistas a dicho encuentro trascendental para su futuro en el club, Miguel Ángel Russo tomó una terminante decisión que no tardó en impactar en el mundo "Xeneize" y tiene que ver con el chileno Carlos Palacios. Este último no juega desde hace algunas semanas y la determinación del experimentado DT puede ser clave para lo que viene.

La última vez que el trasandino pisó el verde césped fue en el empate 1 a 1 ante Unión de Santa Fe por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 y no estuvo en las derrotas tanto contra Huracán como ante Atlético Tucumán. La razón oficial fue una tendinitis, pero también sufrió el "castigo" del propio técnico por el faltazo al día siguiente de su cumpleaños. Ahora, todo indica que el mediocampista con pasado en Colo Colo tendrá revancha ante la "Academia" de Gustavo Costas, aunque todo dependerá del entrenador.

Carlos Palacios vuelve a tener lugar en Boca vs. Racing por decisión de Russo

Si bien no está definido el 11 que saldrá al campo de juego de La Bombonera para enfrentar al equipo de Avellaneda, lo cierto es que el nacido en Renca se perfila para regresar. Si bien puede llegar a ser titular, también existe la chance de que ocupe un lugar en el banco de suplentes y sume unos pocos minutos en dicho cotejo en el que Boca intentará cortar la racha más larga sin victorias de su historia. Sin dudas, es un partido por demás importante no sólo para el futuro del DT, sino también por el presente adverso que afecta al elenco de La Ribera.

Cabe destacar que Ayrton Costa también se entrenó a la par de sus compañeros este lunes 4 de agosto y es un firme candidato a volver al equipo contra Racing. El exhombre de Independiente fue de lo mejor en el Mundial de Clubes en Estados Unidos y regresó a las prácticas tras recuperarse de un desgarro que lo mantuvo afuera de las canchas por varios encuentros. Si bien también dependerá de "Miguelo" incluirlo, lo cierto es que se perfila para estar desde el arranque.

Miguel Ángel Russo le daría lugar al chileno Carlos Palacios en el clásico vs. Racing

Los números de Carlos Palacios en Boca

Partidos jugados : 23.

: 23. Goles : 3.

: 3. Asistencias: 3.

Cuándo juegan Boca vs. Racing por el Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce por la cuarta fecha del Torneo Clausura será este sábado 9 de agosto de 2025 desde las 16.30 entre el "Xeneize" y la "Academia" en La Bombonera. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura