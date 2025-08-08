Marcos Rojo aceptó rescindir en Boca: los detalles del arreglo con Riquelme

Luego de varios días de incertidumbre y declaraciones cruzadas, Marcos Rojo aceptó desvincularse de Boca Juniors tras ser separado del equipo por el entrenador Miguel Ángel Russo. El defensor central le comunicó la decisión a Marcelo Delgado, único integrante del Consejo de Fútbol (recientemente disuelto por Juan Román Riquelme) aún en funciones.

De esta forma, acordó terminar ahora el contrato que mantenía con el club y que finalizaba en diciembre. De esta manera, resignará el dinero que le correspondía hasta finales de 2025 y cobrará hasta el último día de trabajo. La noticia fue confirmada por el periodista Augusto César de ESPN. De esta forma, el futbolista con paso por la Selección Argentina arregló ceder los cinco meses que le quedaban en el club de La Ribera a cambio de irse con el pase en su poder.

"Es una decisión del club. Por algo se llega a esa situación", había declarado el DT días atrás, dando a entender que la determinación excede cuestiones tácticas y que responde más a cambios estructurales en el armado del equipo para hacerle frente a la fuerte crisis futbolística. Junto con Rojo, también se irán del plantel el lateral Marcelo Saracchi y Cristian Lema: el compañero en la zaga central lo despidió con una imagen de ambos abrazados que publicó en una historia de Instagram.

De esta manera, el ex Manchester United finaliza su ciclo con un cierre marcado por roces con los directivos y el creciente enojo de los hinchas. Ahora, su futuro podría continuar en Estudiantes de La Plata, el cuadro donde surgió como profesional: en las últimas horas, trascendió la posibilidad de un intercambio por el mediocampista Santiago Ascacibar, una de las grandes figuras del 'Pincha' y un viejo anhelo de Riquelme.

Sin embargo, Juan Sebastián Verón, mandamás de la institución platense, aseveró que primero deberá recomponer la relación con la hinchada: "Evidentemente si llamó y lo está haciendo saber es porque quiere volver. No es conmigo. No sé si pedir disculpas, pedir perdón. Eso no lo evalúo ni soy quién para decirlo, sino que debería aclarar ciertas cuestiones y situaciones, porque obviamente el hincha es al que le tenés que llegar y el que está dolido", expresó.

Los números de Marcos Rojo en Boca Juniors

118 partidos oficiales desde el 2021.

9 goles.

Sin asistencias.

40 amonestaciones.

4 expulsiones.

4 títulos conseguidos.

Los posteos de Rojo y Saracchi que también terminaron en escándalo

El central surgido en Estudiantes de La Plata compartió un video suyo con distintas imágenes de su paso por el club de la Ribera, musicalizado con "Bandoleros" de Don Omar, y anticipó una despedida que ya se concretó en las últimas horas. En el caso del lateral con pasado en River Plate compartió una foto de Ernesto "Che" Guevara con una frase que en realidad no es suya. Por supuesto, la situación también desató una ola de críticas para el uruguayo que no pasaron desapercibidas.

