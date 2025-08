Clima pesado en Boca antes de Racing: semana caliente y repleta de polémicas

Boca Juniors está a pocas horas del clásico contra Racing en La Bombonera y las polémicas no faltan en el plantel comandado por Miguel Ángel Russo. Como ya es sabido, tres futbolistas no seguirán jugando en el primer equipo y esperan que se concreten sus respectivas salidas, pero no es el único inconveniente que atraviesa el DT. En los últimos días se sumaron más escándalos que involucraron a otros futbolistas que estarían cada vez más cerca de dejar el "Xeneize".

Mientras Cristian Lema mantiene en privado su cuenta de Instagram a horas de su adiós, tanto Marcos Rojo como Marcelo Saracchi utilizaron sus redes sociales para mostrar distintas sensaciones tras conocerse que no serán tenidos en cuenta: el central con pasado en la Selección Argentina anticipó su despedida y el lateral uruguayo con una frase que generó un escándalo que no tardó en trascender. Sin embargo, ahora se sumaron otros compañeros que también fueron noticia antes del cruce contra los de Gustavo Costas.

Crisis en Boca: semana caliente y repleta de polémicas

Carlos Palacios fue uno de los protagonistas de las últimas horas, después de que salga a la luz un video en el que mostró su rutina diaria. En la misma, que salió en el marco de una entrevista en YouTube para Colo Colo -su antiguo club-, el chileno dejó en claro que dedica su tiempo libre a los videojuegos y no tiene un almuerzo planificado siendo un futbolista profesional. Para colmo, poco más tarde se lo vio en un entrenamiento con muy poca intensidad apenas "al trotecito" a comparación de sus compañeros del plantel, lo cual enfureció a miles de hinchas que lo liquidaron en las redes.

Pero la cuestión no sólo pasa por los jugadores, sino también ahora el DT también entró en una polémica por sus declaraciones. El colombiano Frank Fabra es uno de los más cuestionados por los fanáticos por su rendimiento con la "Azul y Oro", lo cual derivó en una frase del propio "Miguelo" acerca del defensor que también se viralizó. "En Argentina el único lugar donde juega es en Boca. Se va recuperando y va teniendo su nivel", esbozó el técnico en conferencia de prensa, lo cual causó malestar en este momento crítico en el que llevan once partidos sin ganar por primera vez en la historia y están a pocos días de jugar un clásico.

El chileno Carlos Palacios, otra vez en el ojo de la tormenta en Boca

Los posteos de Rojo y Saracchi que también terminaron en escándalo

El central surgido en Estudiantes de La Plata compartió un video suyo con distintas imágenes de su paso por el club de la Ribera, musicalizado con "Bandoleros" de Don Omar, y anticipó una despedida que ya es evidente después de que no lo tengan en cuenta. En el caso del lateral con pasado en River Plate compartió una foto de Ernesto "Che" Guevara con una frase que en realidad no es suya. Por supuesto, la situación también desató una ola de críticas para el uruguayo que no pasaron desapercibidas.

