Gastón Edul destruyó a Riquelme junto a un exfuncionario de Macri: "Gestión que no funciona"

Desde hace varios partidos, Boca atraviesa una muy mala racha en el fútbol argentino luego de haber alcanzado 11 partidos consecutivos sin triunfos. En este punto, ahora se conoció que el Consejo de Fútbol está muy cerca de ser disuelto, pero en este punto hubo otra novedad que tuvo que ver con la dura frase de Gastón Edul en el programa de Mirtha Legrand. "El problema es institucional", dijo el periodista.

En este sentido, Gastón Edul lanzó un fuerte comentario sobre la actualidad de Boca y, en la mesa de Mirtha Legrand, lanzó una fuerte crítica contra Riquelme al cual, entre otras cosas, dijo que es una "gestión que no funciona". “Yo creo que es el peor año deportivo de Boca en los últimos 15 años, por lo menos. Lo grave es que si fuese solamente deportivo, vos podés hacer una mala gestión y no ganar nada, pero acá el problema es institucional", dijo en primer lugar.

En este sentido, aseguró que la gente "hoy está enojada. Al hincha de Boca le duele ir en contra del máximo ídolo de su historia por lo que hizo como jugador, pero creo que es indisimulable, es una gestión que no funciona y su forma de gestionar fracasó“. Más allá del comentario, en la misma mesa aseguró que, justo, estaba al lado de Carlos Mac Allister, quien fue funcionario de Mauricio Macri y con fuerte llegada al fútbol. Por otro lado, el lobbysta de la Selección argentina criticó al sostener que Boca “Compró mal y caro. Boca está involucionando. La gestión de Russo es peor que la de Gago, que su vez fue peor que la anterior (Diego Martínez). Año tras año está peor”.

El hijo de Miguel Russo aclaró que el DT de Boca está bien: "Contento, feliz"

"Nacho" Russo declaró a pura sinceridad: "Mi papá está bien de salud, está contento, está feliz". Al mismo tiempo, aseveró que "se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así...". El centrodelantero insistió: "Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo. Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo". Por último, en plena crisis del "Xeneize" con once partidos oficiales sin victorias en la antesala al clásico ante Racing en La Bombonera, el futbolista opinó que el conjunto de su padre "tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen".