Que fue de la vida de Carlos Fernando Navarro Montoya

En las últimas horas creció con fuerza el nombre de Carlos Navarro Montoya para ocupar un lugar destacado en la nueva estructura dirigencial que Juan Román Riquelme planea implementar en Boca Juniors. El presidente tomó la decisión final de disolver el Consejo de Fútbol tras la sequía de resultados y el "Mono" aparece como uno de los principales candidatos para sumarse a la nueva gestión.

La decisión de Riquelme de reestructurar el área futbolística del club llegó después de un período complejo para la institución. Con las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini del actual Consejo de Fútbol, el presidente boquense deberá tomar decisiones importantes para el futuro de Boca. El único que permanecería en su cargo sería Marcelo Delgado, quien mantiene una relación personal estrecha con el dirigente.

La vida de Navarro Montoya después del fútbol

Después de su retiro como jugador en 2009, el "Mono" construyó una carrera diversificada en el fútbol. En 2013 acordó su contratación como director técnico del Chacarita Juniors de la Primera B de Argentina, y en diciembre de ese mismo año volvió a Boca Juniors como director adjunto de las divisiones juveniles y entrenador de la quinta, con la que salió campeón del torneo argentino. También trabajó como comentarista deportivo en medios especializados, especialmente en ESPN, aprovechando su conocimiento del fútbol y su facilidad para la comunicación.

En cuanto a su actividad reciente, el exarquero había regresado a la dirección técnica a fines de 2024. Carlos Fernando Navarro Montoya firmó un contrato por un año para convertirse en el nuevo entrenador de Santamarina de Tandil, equipo del Torneo Federal A. Su paso por el club tandilense incluía un desafío especial: dirigir a su hijo Ezequiel, también arquero, quien se había incorporado al plantel. Sin embargo, su experiencia en Santamarina no resultó como esperaba. Tras una derrota 0-3 frente a Cipolletti por la jornada 7 del Federal A, Navarro Montoya fue desvinculado de la institución tandilense el 28 de abril de 2025. Dirigió un total de ocho partidos por competición oficial, registrando una victoria, cuatro empates y dos derrotas.

El vínculo entre Navarro Montoya y la dirigencia actual no es casual. El exarquero ya trabajó anteriormente en Boca bajo la gestión de Riquelme junto a Jorge Amor Ameal, y posee un título de entrenador otorgado por la UEFA, además de contar con un máster en Conmebol de dirección deportiva. Estas credenciales lo posicionan como una opción sólida para el rol que tendría por delante.