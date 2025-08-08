Qué refuerzos incorporó Boca en el mercado de pases de julio 2025: los jugadores que sumó Russo

Juan Román Riquelme junto a Miguel Ángel Russo en el comienzo de su tercer ciclo.

Boca afronta un momento de grandes definiciones, donde los refuerzos para este segundo semestre de 2025 buscan cambiarle un poco la cara. En medio de un comienzo de temporada irregular, el conjunto "Xeneize" busca dejar atrás lo que fue hasta ahora un año muy negativo en lo deportivo, que lo tiene después de mucho tiempo sin afrontar ningún torneo internacional. Esto se debe a su rápida eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores, donde no pudo pasar la primer instancia preliminar para llegar a fase de grupos frente a Alianza Lima.

A esta decepción hay que sumarle que quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 contra Independiente, y que tuvo hasta el momento ya tres entrenadores en lo que va de la temporada: pasó Fernando Gago, el interinato de Mariano Herrón y finalmente se dio la llegada de Miguel Ángel Russo, que en un corto lapso de tiempo tuvo que asumir un fierro caliente en el Mundial de Clubes, donde a pesar de tener buenas actuaciones contra los europeos sucumbió en primera ronda. Y a eso se le sumó la eliminación en Copa Argentina contra Atlético Tucumán.

Qué refuerzos llegaron a Boca en julio 2025

Leandro Paredes y su regreso a Boca.

Para reforzar al equipo de Miguel Ángel Russo Boca sumó tres refuerzos hasta el momento:

Marco Pellegrino: compra al Milán. En el primer caso, el defensor de último paso por Huracán desembarcó luego de que se pagara por su pase al conjunto italiano alrededor de 3.5 millones de dólares, en una rápida transacción que tenía por objetivo darle una opción más en la zaga al entrenador frente a la llegada del Mundial de Clubes.

Marco Pellegrino llegó para reforzar la defensa.

Malcom Braida: compra a San Lorenzo por 1.5 millones de dólares. Se trata de un futbolista que conoce bien Russo de su paso por San Lorenzo, con la capacidad de jugar tanto como lateral como de volante.

Malcom Braida llega proveniennte de San Lorenzo.

Leandro Paredes: compra a la Roma. Fue la más impactante incorporación del campeón del mundo, por quien Boca le pagó 3 millones de dólares. El jugador contaba con una cláusula especial de salida en caso de querer volver a ponerse la camiseta azul y oro. Y así lo hizo a sus 31 años.

Salidas en Boca

Por otra parte, respecto a los jugadores que se van, hay que destacar que Marcos Rojo rescindirá lo que le quedaba de contrato hasta fin de año y seguirá su carrera en Racing. Además, en esta ventana de transferencias, el Xeneize solamente concretó una única venta, que fue la de Jorman Campuzano a Atlético Nacional por 1,7 millones de dólares. Además. a préstamo Maximiliano Zalazar pasó a Gimnasia y Esgrima de La Plata y Simón Rivero a Tigre.