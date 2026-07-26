Docentes de Santa Fe rechazaron la pobre propuesta de Pullaro: "Avasalla derechos"

Al igual que los trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Rosario, los docentes de Santa Fe rechazaron la pobre oferta paritaria del gobierno de Maximiliano Pullaro. El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, argumentó que el sector no va a aceptar "una propuesta que avasalle los derechos".

La propuesta contemplaba incrementos escalonados entre julio y diciembre, una mejora promedio del 15 % para el segundo semestre y un incremento anual promedio del 49 % respecto de diciembre de 2025. Sin embargo, los maestros aseguraron que "la contundencia de la votación tiene que ver con el malestar docente".

Uno de los sectores más castigados por las políticas de Pullaro es el educativo, cuyos trabajadores sufren las constantes arremetidas del Gobierno provincial: en el sector estatal el presentismo, los descuentos, el castigo que obliga a trabajar enfermos y la extorsión de los descuentos a los días de paro son algunas de las herramientas que utiliza Pullaro para castigar a los maestros. En septiembre de 2024, la Legislatura también sancionó una reforma previsional completamente regresiva, que incluyó represión y detenciones.

El ajuste salarial parece no tener piso. Además de Amsafé, gremio que nuclea a los docentes públicos de la provincia, también decidieron lo mismo el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) Santa Fe.

Según detalló Alonso en declaraciones para AIRE, los trabajadores de la educación nucleados en Amsafé resolvieron un extenso plan de lucha para expresar el malestar de los docentes y "exigir que el Gobierno de marcha atrás". El reclamo incluye concentraciones, movilizaciones y la adhesión al paro nacional previsto para el próximo 3 de agosto.

Desde el gremio señalaron que otro de los principales puntos de conflicto es la falta de una compensación para los jubilados por la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante el primer semestre. Según explicó Alonso, el sector pasivo recibió un incremento del 12,5%, frente a una inflación acumulada del 17,1%, sin que la nueva propuesta contemple mecanismos de recuperación salarial.

El rechazo de Sadop y UDA al ajuste de Pullaro

Desde Sadop, el gremio de docentes privados indicaron que el 80% de los docentes se pronunció en contra, mientras que el 20% restante aceptó la oferta en disconformidad. El secretario general de SADOP Santa Fe, Pedro Bayugar, sostuvo que el ofrecimiento fue considerado "insuficiente" por la totalidad de los participantes.

Por su parte, la Unión Docentes Argentinos (UDA) resolvió rechazar de manera categórica la propuesta salarial y solicitaron una nueva convocatoria para continuar las negociaciones.

Según UDA, mientras el Gobierno comunicó un incremento cercano al 15% para el segundo semestre y un 49% anual, el acta establece un aumento del 10,1%. El gremio sostiene que esa diferencia surge porque se computan conceptos como el FOPCID y los mínimos garantizados, que consideran sumas no remunerativas y que, por lo tanto, no integran el salario de bolsillo ni generan aportes jubilatorios, aguinaldo o antigüedad.