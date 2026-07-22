Crisis docente: AMSAFE cuestionó la oferta salarial y aseguró que el Gobierno “no tiene voluntad de negociar”

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), Rodrigo Alonso, cuestionó duramente la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Paritaria Provincial Docente y aseguró que el Ejecutivo provincial no muestra intención de sostener una negociación colectiva real con el sector. La oferta será ahora debatida en las escuelas de toda la provincia y sometida a votación en la Asamblea Provincial del gremio.

Tras la reunión paritaria realizada este lunes, Alonso criticó que el Gobierno haya difundido públicamente la propuesta salarial antes del inicio del encuentro formal con los representantes sindicales. “Quedó demostrado que el Gobierno de la provincia no quiere entender este ámbito como un verdadero espacio de negociación colectiva. Antes de ingresar a la reunión ya había difundido públicamente la propuesta, dejando en claro que no existía voluntad de discutirla”, afirmó.

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 10,1% para el segundo semestre del año, en línea con el ofrecimiento realizado al resto de los trabajadores de la administración pública provincial. Además, incorpora un mínimo garantizado que alcanzará únicamente a los docentes en actividad, mientras que los jubilados percibirán exclusivamente el aumento porcentual acordado.

Desde AMSAFE señalaron que uno de los principales puntos de conflicto es la falta de una compensación para los jubilados por la pérdida del poder adquisitivo sufrida durante el primer semestre. Según explicó Alonso, el sector pasivo recibió un incremento del 12,5%, frente a una inflación acumulada del 17,1%, sin que la nueva propuesta contemple mecanismos de recuperación salarial.

En el caso de los trabajadores activos, el acta paritaria menciona la posibilidad de una compensación, aunque su implementación quedará sujeta a la decisión del Ejecutivo provincial. Asimismo, el Gobierno propuso un incremento adicional del 10% en el ítem por responsabilidad jerárquica para julio y otro 10% para septiembre, destinado a los equipos directivos y de supervisión.

Sin embargo, AMSAFE considera que la oferta resulta insuficiente porque no incorpora una cláusula de actualización automática de los salarios, no contempla la recuperación del 35% del poder adquisitivo perdido por los docentes desde diciembre de 2023 y omite los reclamos vinculados al presentismo y a la situación previsional del sector.

“Cuando no se incorpora una cláusula de actualización automática, nuevamente las y los docentes vamos a perder poder adquisitivo”, sostuvo Alonso, quien además cuestionó que los jubilados continúen percibiendo los aumentos salariales con 30 días de demora y mantengan el aporte solidario vigente.

Cabe destacar que un informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) indicó que la docencia necesita una recomposición cercana al 15% para recuperar lo perdido y, además, una proyección de alrededor del 11% para afrontar la evolución prevista de la inflación en los próximos meses.