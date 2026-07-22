A qué hora y dónde es la marcha de la CGT al Congreso junto a jubilados

La CGT se suma a la protesta de los jubilados. (Crédito de foto: Radio Gráfica)

El movimiento obrero organizado y los movimientos sociales confluyen este miércoles en una jornada nacional de protesta frente al Congreso de la Nación. La movilización, impulsada por los jubilados y la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), marca el relanzamiento de las medidas de acción directa en las calles. Con esta contundente demostración de unidad, las centrales sindicales buscan acompañar el histórico reclamo de los adultos mayores, al tiempo que ratifican su tajante oposición al modelo socioeconómico llevado adelante por la gestión nacional del presidente Javier Milei.

Hora y lugar de la convocatoria

La concentración principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está prevista para las 15:00 horas en la esquina de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las columnas avanzarán hacia las puertas de la casa legislativa. La jornada incluye también cortes en diversos accesos clave a la Capital Federal por parte de las organizaciones de la economía popular. Además, al tratarse de una protesta con alcance federal, la marcha tendrá su réplica simultánea en los puntos centrales de las principales ciudades del país, entre las que se destacan Rosario, Córdoba, Mendoza y San Miguel de Tucumán.

Movilización frente al Congreso. (Crédito de foto: AFP)

Los principales motivos de la protesta

Entre los ejes centrales del reclamo sobresale la urgente defensa del sistema previsional y la exigencia de una recomposición integral para los ingresos de los jubilados, con el objetivo de garantizarles una vida digna y el acceso irrestricto a la salud. Desde la CGT enfatizaron que ningún trabajador retirado debería verse obligado a elegir entre adquirir sus medicamentos esenciales o comprar sus alimentos diarios, remarcando que la seguridad social constituye una conquista histórica inalienable del pueblo.

A la par de este reclamo, la manifestación expresa el rechazo generalizado de las centrales obreras y los movimientos sociales a las políticas de ajuste, el desempleo y el congelamiento de programas de asistencia social. Dirigentes como Andrés Rodríguez sostienen que, ante la falta de apertura al diálogo por parte del Ejecutivo para escuchar sus propuestas, el conflicto de calle resulta inevitable para visibilizar la delicada realidad familiar. Esta movilización representa tan solo el puntapié inicial de un esquema de protestas escalonado, que prevé sumarse a la marcha de San Cayetano el próximo 7 de agosto y no descarta la convocatoria a un paro general si no se obtienen respuestas concretas.