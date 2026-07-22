En el Gobierno están preocupados por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei: "Es"

En el Gobierno están preocupados por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei.

Viviana Canosa volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei y apuntó contra su estilo de gobierno. Durante su participación en Carnaval Stream, la periodista calificó al mandatario como "autoritario" y puso en duda una eventual reelección. Sus declaraciones se dieron luego de criticar al vocero presidencial, Adrián Ravier, por su desempeño al responder una pregunta durante una actividad oficial.

Canosa cuestionó el desempeño de Ravier y sostuvo que el vocero presidencial no estuvo a la altura de su función. "Vemos al vocero imbécil, chicos. Le preguntan algo, aparte la pregunta fue larga, agarra la respuesta y se da cuenta que se equivoca", expresó durante su intervención.

En ese sentido, la periodista criticó la forma en la que el funcionario respondió y consideró que debería haber encontrado una manera de salir de la situación. "Podés decir 'mientras me acercan mi discurso les quiero decir muchas gracias por estar todos acá'. Algo", señaló.

La conductora también apuntó contra quienes, según su mirada, ocupan cargos para los que no están preparados. "Ocupar un cargo para el que no estás preparado también es corrupción", afirmó.

En el Gobierno están preocupados por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei.

La fuerte definición de Canosa sobre Milei

Sin embargo, el tramo más contundente de sus declaraciones estuvo dirigido directamente contra el Presidente. Canosa cuestionó a Milei y realizó una fuerte caracterización sobre su forma de ejercer el poder. "Tenemos un presidente que es impresentable en todo sentido. Es autoritario", afirmó la periodista.