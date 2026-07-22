Vingegaard se somete con éxito a una operación de clavícula tras su caída en el Tour de Francia

Por Vincent Daheron
VOIRON, Francia, 22 jul (Reuters) - El ciclista danés Jonas Vingegaard se sometió con éxito a una intervención quirúrgica por una fractura de clavícula tras una caída en la etapa 15 que le obligó a abandonar el Tour de Francia, según informó el miércoles Marc Reef, director deportivo de su equipo, el Visma-Lease a Bike.
• Vingegaard, ganador de dos ediciones del Tour, sufrió una caída junto con otros tres ciclistas al tomar una curva cerrada a unos 20 kilómetros de la meta el domingo. Tras abandonar la carrera, fue trasladado en ambulancia.
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• El danés, que ocupaba el segundo puesto en la clasificación general por detrás de Tadej Pogacar cuando se retiró, fue operado en su país natal, Dinamarca, según explicó Reef a TV2 Sport.
• "Ha ido bien. Han hecho lo que tenían que hacer. No ha sido la operación más complicada que se puede tener", afirmó.
• El ciclista, de 29 años, ganó este año el Giro de Italia y se le consideraba la mayor amenaza para el intento de Pogacar de conseguir su quinto título del Tour de Francia. Vingegaard ganó dos Tours consecutivos en 2022 y 2023.
• El esloveno cuenta ahora con una ventaja de cuatro minutos y 32 segundos sobre el segundo clasificado, Remco Evenepoel, de cara a la 17ª etapa del miércoles.
(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)