Vingegaard se somete con éxito a una operación de clavícula tras su caída en el Tour de Francia

Imagen de archivo del ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma | Lease a Bike, antes del inicio de la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison, Francia.

Por Vincent ​Daheron

VOIRON, Francia, 22 jul (Reuters) - El ciclista danés Jonas Vingegaard se sometió ‌con éxito a ‌una intervención quirúrgica por una fractura de clavícula tras una caída en la etapa 15 que le obligó a abandonar el Tour de Francia, según informó el miércoles ​Marc Reef, ⁠director deportivo de su equipo, ‌el Visma-Lease a Bike.

• Vingegaard, ⁠ganador de dos ⁠ediciones del Tour, sufrió una caída junto con otros tres ciclistas al tomar ⁠una curva cerrada a unos ​20 kilómetros de la ‌meta el domingo. Tras ‌abandonar la carrera, fue trasladado en ⁠ambulancia.

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• El danés, que ocupaba el segundo puesto en la clasificación general por detrás de Tadej ​Pogacar ‌cuando se retiró, fue operado en su país natal, Dinamarca, según explicó Reef a TV2 Sport.

• "Ha ido bien. Han hecho ⁠lo que tenían que hacer. No ha sido la operación más complicada que se puede tener", afirmó.

• El ciclista, de 29 años, ganó este año el Giro de Italia y se ‌le consideraba la mayor amenaza para el intento de Pogacar de conseguir su quinto título del Tour de Francia. Vingegaard ganó dos Tours consecutivos ‌en 2022 y 2023.

• El esloveno cuenta ahora con una ventaja de cuatro ‌minutos y ⁠32 segundos sobre el segundo clasificado, Remco Evenepoel, de ​cara a la 17ª etapa del miércoles.

(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)