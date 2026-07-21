Tras el mundial, Kicillof retoma la agenda de viajes al interior de la provincia de Buenos Aires

Con el mundial finalizado, el gobernador Axel Kicillof retoma la agenda de gestión y vuelve a hacer viajes combinando interior con conurbano bonaerense. Habitualmente, el mandatario suele destinar dos días a viajar por la provincia de Buenos Aires, dos días a visitar el conurbano y los lunes hace base en La Plata en donde mantiene reuniones con el gabinete en su oficina. Esta semana visitará 5 distritos con el foco en la inauguración de obras y entrega de escrituras.

Este martes desde las 10 de la mañana en Morón, el mandatario provincial inaugurará el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Papa Francisco”. Lo acompañarán el intendente Lucas Ghi, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Se trata del CAPS nº 208 inaugurado desde el inicio de la gestión. En particular, en Morón hay 15 Centros de Salud que componen la red municipal y constituyen el primer nivel de complejidad del sistema de salud. Los CAPS se orientan a la promoción, prevención y tratamiento permanente de enfermedades. Algunas de las salas incorporaron nuevas guardias odontológicas, guardias de obstetricia y hasta servicio de radiología con el fin de mejorar la calidad en el servicio de la salud pública.

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En tanto, el próximo miércoles, Axel Kicillof hará base en la segunda sección electoral. Estará en Salto y San Antonio de Areco. En el primer distrito el mandatario tendrá 4 actividades de todo tipo. A partir de las las 10 de la mañana y desde la localidad de Gahan, el Gobernador inaugurará la nueva planta eléctrica a través de la subestación de 33 kV.

La obra incorpora un transformador de 2,5 MVA que permitirá mejorar el abastecimiento y la calidad del servicio eléctrico, además de generar mejores condiciones para el crecimiento productivo, la instalación de nuevas industrias y el desarrollo de la localidad.

Luego, el mandatario provincial recorrerá el Centro Universitario Municipal, donde conocerá las recientes obras de ampliación y remodelación. En dicho lugar funcionará el Programa Puentes, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca garantizar el acceso a la educación superior universitaria en los distintos municipios del interior bonaerense. El último acto será la entrega de 288 escrituras en San Antonio de Areco.

El próximo viernes, el mandatario se trasladará a la séptima sección electoral y estará en General Alvear y Tapalqué. Por la mañana recorrerá la obra de ampliación de planta potabilizadora del primer distrito mencionado. Junto al intendente Ramón José Capra, los dirigentes encabezarán la inauguración de las compuertas del Canal Piñeyro, una obra hídrica de relevancia para la regulación del recurso hídrico en períodos de sequía.

Posteriormente, la comitiva provincial se trasladará al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Presidente Arturo Illia”, ámbito elegido para el acto central de la jornada en esa localidad. Durante la visita está prevista además la entrega de computadoras destinadas al ámbito educativo en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

Finalmente, el mandatario estará en Tapalqué, y visitará el Taller Protegido local y la puesta en marcha formal de una obra de fortalecimiento de la red de agua potable gestionada por la empresa estatal ABSA. De las actividades participarán el jefe comunal Gustavo Cocconi y autoridades provinciales.