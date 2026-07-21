La nueva película de Spider-Man tiene a los seguidores en vilo con misterios y cameos de Marvel

FOTO DE ARCHIVO: Una proyección adorna el Castillo Sant’Angelo durante el estreno en Italia de la película "Spider-Man: Brand New Day" en el Puente Sant'Angelo en Roma, Italia

Por Rollo Ross y Danielle ​Broadway

LOS ÁNGELES, 21 jul (Reuters) - Para Tom Holland, la película de Sony "Spider-Man: Brand New Day", basada en el famoso personaje arácnido de Marvel Comics, ‌cuenta un tipo diferente de historia ‌de superhéroes: una centrada en la vulnerabilidad.

"La película sirve, en cierto modo, como una historia con moraleja sobre lo que supone vivir una vida solitaria, la importancia de la comunidad y cómo, a veces, lo más valiente que se puede hacer es pedir ayuda", dijo a Reuters en Nueva York el actor de "La Odisea".

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"Sin duda, es más realista; más cruda, más emotiva, pero eso no ​significa que se sacrifique ⁠el humor y la diversión", añadió Holland.

Dirigida por Destin Yori Daniel Cretton, ‌la película se desarrolla unos años después de los acontecimientos de "Spider-Man: ⁠No Way Home", dirigida por Jon Watts.

En ⁠esta nueva entrega, titulada en Hispanoamérica "Spider-Man: un nuevo día", Peter Parker se enfrenta a las consecuencias de un hechizo lanzado por su compañero superhéroe, el Doctor Strange, ⁠que hizo que todo el mundo olvidara tanto su existencia como su ​identidad como Spider-Man.

Entre los afectados se encuentran Michelle "MJ" Jones-Watson, ‌la novia de Peter, interpretada por la ‌esposa de Holland en la vida real, Zendaya, y su mejor amigo ⁠Ned, interpretado por Jacob Batalon. Ninguno de los dos personajes recuerda a Peter.

Mientras Spider-Man se adapta a su nueva realidad, encuentra un aliado inesperado en el justiciero The Punisher, interpretado por Jon Bernthal, lo que supone un cruce con ​la serie ‌de Marvel "Daredevil" y con "The Punisher" de Netflix.

A pesar de un comienzo difícil, ambos acaban forjando un vínculo.

"Creo que siempre resulta interesante cuando tienes a dos personajes que simplemente intentan alejarse de todo. Es, en cierto modo, lo contrario de lo que significa ser humano, y a ⁠veces se acaba imponiendo, y de repente te das cuenta de que te importa alguien que nunca creerías", dijo Bernthal.

The Punisher es uno de los varios personajes de Marvel que aparecen en la película. Entre los demás se encuentran la asesina Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, y Bruce Banner/Hulk, interpretado por Mark Ruffalo.

A pesar de las numerosas teorías de los seguidores, sigue sin resolverse un misterio: la identidad del ‌personaje interpretado por la actriz de "Stranger Things" Sadie Sink.

Sink dijo que mantener el secreto fue fácil hasta que tuvo que empezar a promocionar la película.

"Ahora que tengo que hablar de ello todo el día, resulta un poco más difícil de lo que pensaba", afirmó.

Cretton, que dirigió "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos" y fue ‌productor ejecutivo de "Wonder Man" de Marvel, dijo que espera que el público siga sorprendiéndose con los momentos inesperados de la película.

"Intentar descifrar el rompecabezas de antemano es divertido y ‌emocionante, y genera ⁠expectación. Pero espero que la gente no se esfuerce demasiado en adivinarlo, porque la experiencia de verla en la gran pantalla ​rodeado de gente. (...) Es genial que aún les queden mucho por descubrir", afirmó.

"Spider-Man: Brand New Day" llegará a los cines el 31 de julio.

Con información de Reuters