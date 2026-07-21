Dibu Martínez sembró dudas sobre su futuro en la Selección: “Un paso al costado”

Emiliano "Dibu" Martínez publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras la eliminación de la Selección Argentina del Mundial 2026, donde expresó su dolor por el resultado, pidió disculpas a los hinchas y dejó abierta la posibilidad de poner fin a su ciclo con la Abiceleste al admitir que analizará "si es momento de dar un paso al costado".

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", escribió el arquero campeón del mundo. Luego reconoció que "el dolor es difícil de explicar", aseguró que dio "lo máximo" para ayudar al equipo y afirmó que ahora será tiempo de reflexionar sobre el futuro, en un mensaje que genera incertidumbre sobre la continuidad del marplatense en la Selección.

Scaloni también puso en duda su continuidad en la Selección

El futuro de Lionel Scaloni también quedó envuelto en incertidumbre tras la derrota ante España. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador evitó confirmar su continuidad al frente de la Selección Argentina y reconoció que, una vez finalizado su contrato con la AFA, evaluará si sigue al mando del equipo.

Scaloni, cuyo vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se extiende hasta diciembre de 2026, aseguró que respetará ese compromiso, aunque admitió que necesita tiempo para reflexionar. "Cumpliré el contrato y después veo; siento la necesidad también de pensar", afirmó el técnico, quien explicó que el desgaste acumulado durante los últimos años lo obliga a analizar los próximos pasos de su carrera.

"Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar", expresó el entrenador, visiblemente emocionado. Junto a lo dicho por el "Dibu", ambas manifestaciones siembran incertidumbre sobre el futuro de dos de los principales protagonistas del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Albiceleste.