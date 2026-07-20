Se subastarán objetos de oficina de Guardiola en el City, incluyendo tazas de café y tortugas de cerámica

Varios objetos de la oficina del entrenador Pep Guardiola, entre los que se incluyen su chaqueta de entrenamiento, su silla, una lámpara, un juego de tazas de café, algunos adornos y su colección de inciensos, saldrán a subasta por internet, anunció el lunes el Manchester City.
Guardiola dejó el City al final de la pasada temporada tras haberlo llevado a conquistar seis títulos de la Premier League durante la década que estuvo al frente del equipo, además de una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes.
El City ha compartido un enlace a una vista de 360 grados del despacho del técnico español, en la que se muestran los artículos a la venta, marcados para pujar en la página web MatchWornShirt.
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La colección también incluye un balón decorado con ilustraciones que conmemoran el camino de Erling Haaland hasta los 100 goles en la Premier League, firmado por el propio jugador. El artículo ya ha recibido una oferta de casi 3.000 euros (3.400 dólares), y la subasta finaliza el domingo.
El silbato de entrenamiento de Guardiola está a la venta, junto con fotografías enmarcadas, entre las que se incluye una en la que el entrenador español posa delante de los trofeos.
Su juego de adornos, que incluye dos tortugas de cerámica y una estrella pintada, ha recibido una primera oferta de 111 euros.
El City ha nombrado a Enzo Maresca como su nuevo entrenador y comenzará su camino en la Premier League en casa contra el Bournemouth el 23 de agosto.
(1 dólar = 0,8762 euros)
Con información de Reuters