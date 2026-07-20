Montan un operativo de seguridad en el predio de AFA a la espera de la Selección

Este lunes por la tarde, la Selección Argentina llegará a Buenos Aires, sin Lionel Messi y sin varias figuras del equipo titular. De esta manera, la delegación nacional arribará al aeropuerto de Ezeiza cerca de las 17 horas de este lunes 20 de julio, después de la derrota por 1-0 en la prórroga de la final del Mundial 2026 frente a España.

Tras la llegada del cuerpo técnico y los jugadores, éstos se dirigirán al Predio “Lionel Andrés Messi” de la AFA en la autopista General Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza. En el aeropuerto lo recibirán autoridades federales, aunque no habrá funcionarios del Gobierno Nacional.

En tanto, fuentes gubernamentales de la provincia de Buenos Aires detallaron a El Destape que “siguen esperando información oficial” para ultimar detalles en relación al traslado de los jugadores una vez que arriben al aeropuerto. En las inmediaciones del predio en el distrito de Ezeiza “ya se desplegó” un operativo de seguridad que durará toda la jornada. Hay cientos de policías, camionetas y patrulleros rodeando todo el predio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Vale remarcar que, además de Lionel Messi, no volverán al país Rodrigo De Paul, Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Gerónimo Rulli. El resto de los jugadores y Cuerpo Técnico retornarán este lunes y se quedarán varios días en el país.

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado en el que agradecen el cariño a lo largo de todo el mundial. “En nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final”.

”, cerraron el comunicado.