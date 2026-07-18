El vocero Ravier volvió a hablar sobre el reclamo de Malvinas: "País bananero"

El vocero también expresó que el reclamo soberano volvió a estar en el centro de la escena por el lienzo que agitó el equipo de Lionel Messi tras ganarle 2-1 a los ingleses.

El Gobierno de Javier Milei volvió a hacerse eco del cimbronazo político internacional que causó la bandera que desplegaron los jugadores de la Selección Argentina tras el histórico triunfo contra Inglaterra. Fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien afirmó que "siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas".

Tres días después de que un pedazo de tela con la consigna "Las Malvinas son argentinas" vuele de una tribuna del estadio de Atlanta al campo de juego y sea mostrada por Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, las repercusiones continúan en todo el arco político y particularmente en el Gobierno de Milei.

"Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave", escribió Ravier en su cuenta de X.

En su mensaje, el vocero también expresó que el reclamo soberano volvió a estar en el centro de la escena por el lienzo que agitó el equipo de Lionel Messi tras ganarle 2-1 a los ingleses: "Volvió a tener una enorme visibilidad internacional tras la victoria frente a Inglaterra y la bandera desplegada por nuestros héroes de la Selección".

La publicación del funcionario también fue compartida horas después por el propio Milei en sus redes sociales.

La columna de The Guardian y la OEA

Además, Ravier retomó un artículo de un prestigioso medio británico en el que se sugirió al Reino Unido retomar negociaciones por la soberanía del archipiélago. "En los últimos días, un reconocido columnista de The Guardian sostuvo que incluso desde el Reino Unido hay quienes reconocen que las Islas Malvinas 'no pueden seguir siendo británicas para siempre” y que tarde o temprano habrá que retomar las negociaciones'", indicó.

El funcionario también recordó que semanas atrás la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó al Reino Unido y a la Argentina a "reanudar las negociaciones para encontrar solución pacífica a la disputa de soberanía". "La fortaleza de un reclamo internacional depende también de la fortaleza del país que lo sostiene" sostuvo.