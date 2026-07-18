DeepSeek recaudará capital fresco con valoración de 74.000 millones de dólares antes de OPI: fuentes

Imagen de archivo de un letrero de DeepSeek AI en el edificio donde se ubican las oficinas de la empresa emergente china en Pekín, China.

La compañía china de inteligencia artificial DeepSeek tiene previsto lanzar una nueva ronda de financiación ‌con una valoración ‌de unos 500.000 millones de yuanes (74.000 millones de dólares) de cara a una posible salida a bolsa en China continental, según dijeron dos personas con conocimiento del asunto.

El plan se produce apenas unas semanas después de que la empresa, con sede en ​Hangzhou —que acaparó la ⁠atención mundial en 2025 con sus modelos de ‌IA de bajo costo—, recaudara en junio ⁠unos 7.400 millones de dólares ⁠con una valoración postmonetaria de unos 450.000 millones de yuanes, según indicaron estas fuentes.

Los documentos presentados más tarde ⁠por dos inversores chinos sugirieron que DeepSeek ​estaba valorada en 350.880 millones de ‌yuanes, es decir, unos 52.000 ‌millones de dólares.

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Estos planes ponen de relieve el ⁠gran interés de los inversores por una de las empresas de IA más seguidas de China, pero también apuntan al aumento de los costos que ​supone competir ‌en el sector de la IA, que requiere grandes cantidades de potencia de cálculo, capacidad de centros de datos y talento en ingeniería.

DeepSeek pretende recaudar hasta 50.000 millones de yuanes ⁠en la nueva ronda de financiación, según una tercera persona al corriente del asunto.

Asimismo, ha iniciado las primeras deliberaciones sobre una posible salida a bolsa en el STAR Market de Shanghái, un mercado similar al Nasdaq, según indicaron las tres fuentes y otras dos personas ‌con conocimiento del plan.

La empresa se ha fijado el objetivo interno de completar la presentación de la solicitud de salida a bolsa este año, según indicó una de ellas.

Todas las fuentes prefirieron mantener el anonimato, ya ‌que la información no es pública. Los planes de recaudación de fondos y de salida a bolsa se ‌encuentran en una ⁠fase inicial, y las condiciones y el calendario podrían sufrir cambios, han señalado. DeepSeek ​no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(1 dólar = 6,7704 yuanes)

Con información de Reuters